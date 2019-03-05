5.03.2019
'Captain Marvel' 8 Mart’ta vizyonda!
Captain Marvel'ı sunar: Captain Marvel adıyla bilinen Carol Danvers, MSE’nin ilk bağımsız kadın üyesi.
1990’larda geçen Captain Marvel, Carol Danvers’in evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelmesini konu alıyor.
Hikaye ilerledikçe, iki uzaylı ırkı arasındaki galaktik bir savaş Dünya’ya kadar ulaşıyor ve Danvers müttefiklerden oluşan küçük bir grupla kendisini bir girdabın içinde buluyor.
İlk olarak 1967 yılında yayınlanan Marvel çizgi roman serisi Captain Marvel filminin yıldızları Akademi Ödülü sahibi Brie Larson (“Room,” “Kong: Skull Island”) Carol Danvers /Captain Marvel olarak, Samuel L. Jackson (Marvel Stüdyoları “Avengers: Age of Ultron,” “The Hateful Eight”) Nick Fury olarak, Ben Mendelsohn (“Rogue One: A Star Wars Story,” “Mississippi Grind”) Talos olarak karşımıza çıkacak.
Ayrıca Annette Bening (“American Beauty,” “20th Century Women”) ile Agent Coulson rolünde Clark Gregg’i (“Marvel’s The Avengers,” “Agents of S.H.I.E.L.D.”) ve de Starforce Komutanı rolünde ise Jude Law’u (“Spy,” “Grand Budapest Hotel”) izleyeceğiz.
Filmde ayrıca oldukça yetenekli bir yardımcı oyuncu kadrosu da bulunuyor; Korath rolünde Djimon Hounsou (“Blood Diamond,” “Guardians of the Galaxy”), Ronan rolünde Lee Pace (“The Hobbit: An Unexpected Journey,” “Guardians of the Galaxy”), Maria Rambeau rolünde Lashana Lynch (“Bulletproof,” “Brotherhood”), Minn-Erva rolünde Gemma Chan (“Crazy Rich Asians,” “Humans,”), Bron-Char rolünde Rune Temte (“Eddie The Eagle,” “The Last Kingdom”), Att-Lass rolünde Algenis Perez Soto (“Sugar,” “Isolated Victim”), Gen. Carol Danvers rolünde Mckenna Grace (“Gifted,” “I, Tonya”) ve Monica Rambeau rolünde Akira Akbar’ı (“Grey’s Anatomy”) göreceğiz.
Kevin Feige’nin yapımcılığını üstlendiği, Marvel Stüdyoları’nın “Captain Marvel” filmi Anna Boden ve Ryan Fleck yönetmenliğinde çekildi.
Başyapımcıları Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher ve Stan Lee olan filmin hikâyesi Nicole Perlman ve Joe Shrapnel & Anna Waterhouse tarafından, senaryosu ise Anna Boden & Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet ve Jac Schaeffer tarafından yazıldı.
Yönetmenler Boden ve Fleck’in yaratıcı ekibi; fotoğraf direktörü Ben Davis (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri,” Marvel Studios’ “Doctor Strange”), yapım tasarımcısı Andy Nicholson (“Gravity,” “Jurassic World: Fallen Kingdom”), kostüm tasarımcısı Sanja Hays (“The Fate of the Furious,” “Star Trek: Beyond”), editörler Elliot Graham (“Steve Jobs,” Molly’s Game”) ve Debbie Berman (Marvel Studios’ “Black Panther,” “Spider-Man: Homecoming”), görsel efektler uzmanı Chris Townsend ( Marvel Studios’ “Avengers: Age of Ultron,” “Guardians of the Galaxy Vol. 2”), uçuş koordinatörü Jim Churchman (Marvel Studios’ “Doctor Strange,” “Ant-Man”); özel efektler uzmanı Dan Sudick (Marvel Studios’ “Avengers: Infinity War,” “Black Panther”); ikinci birim yönetmeni Jeff Habberstad (Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp,” “Doctor Strange”); ve birinci yönetmen yardımcısı ve yardımcı yapımcı Lars Winther’den (Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp,” “Guardians of the Galaxy Vol. 2”) oluşuyor.
Marvel Stüdyoları’nın en yeni filmi Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde hem ABD’de, hem de Türkiye'de vizyona girecek.
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