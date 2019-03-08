8.03.2019
Captain Marvel
Captain Marvel'ı sunar: Captain Marvel adıyla bilinen Carol Danvers, MSE’nin ilk bağımsız kadın üyesi.
1990’larda geçen Captain Marvel, Carol Danvers’in evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelmesini konu alıyor.
Hikaye ilerledikçe, iki uzaylı ırkı arasındaki galaktik bir savaş Dünya’ya kadar ulaşıyor ve Danvers müttefiklerden oluşan küçük bir grupla kendisini bir girdabın içinde buluyor.
İlk olarak 1967 yılında yayınlanan Marvel çizgi roman serisi Captain Marvel filminin yıldızları Akademi Ödülü sahibi Brie Larson (“Room,” “Kong: Skull Island”) Carol Danvers / Captain Marvel olarak, Samuel L. Jackson (Marvel Stüdyoları “Avengers: Age of Ultron,” “The Hateful Eight”) Nick Fury olarak, Ben Mendelsohn (“Rogue One: A Star Wars Story,” “Mississippi Grind”) Talos olarak karşımıza çıkacak.
Ayrıca Annette Bening (“American Beauty,” “20th Century Women”) ile Agent Coulson rolünde Clark Gregg’i (“Marvel’s The Avengers,” “Agents of S.H.I.E.L.D.”) ve de Starforce Komutanı rolünde ise Jude Law’u (“Spy,” “Grand Budapest Hotel”) izleyeceğiz.
Filmde ayrıca oldukça yetenekli bir yardımcı oyuncu kadrosu da bulunuyor; Korath rolünde Djimon Hounsou (“Blood Diamond,” “Guardians of the Galaxy”), Ronan rolünde Lee Pace (“The Hobbit: An Unexpected Journey,” “Guardians of the Galaxy”), Maria Rambeau rolünde Lashana Lynch (“Bulletproof,” “Brotherhood”), Minn-Erva rolünde Gemma Chan (“Crazy Rich Asians,” “Humans,”), Bron-Char rolünde Rune Temte (“Eddie The Eagle,” “The Last Kingdom”), Att-Lass rolünde Algenis Perez Soto (“Sugar,” “Isolated Victim”), Gen. Carol Danvers rolünde Mckenna Grace (“Gifted,” “I, Tonya”) ve Monica Rambeau rolünde Akira Akbar’ı (“Grey’s Anatomy”) göreceğiz.
Kevin Feige’nin yapımcılığını üstlendiği, Marvel Stüdyoları’nın “Captain Marvel” filmi Anna Boden ve Ryan Fleck yönetmenliğinde çekildi.
Başyapımcıları Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patricia Whitcher ve Stan Lee olan filmin hikâyesi Nicole Perlman ve Joe Shrapnel & Anna Waterhouse tarafından, senaryosu ise Anna Boden & Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet ve Jac Schaeffer tarafından yazıldı.
Yönetmenler Boden ve Fleck’in yaratıcı ekibi; fotoğraf direktörü Ben Davis (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri,” Marvel Studios’ “Doctor Strange”), yapım tasarımcısı Andy Nicholson (“Gravity,” “Jurassic World: Fallen Kingdom”), kostüm tasarımcısı Sanja Hays (“The Fate of the Furious,” “Star Trek: Beyond”), editörler Elliot Graham (“Steve Jobs,” Molly’s Game”) ve Debbie Berman (Marvel Studios’ “Black Panther,” “Spider-Man: Homecoming”), görsel efektler uzmanı Chris Townsend ( Marvel Studios’ “Avengers: Age of Ultron,” “Guardians of the Galaxy Vol. 2”), uçuş koordinatörü Jim Churchman (Marvel Studios’ “Doctor Strange,” “Ant-Man”); özel efektler uzmanı Dan Sudick (Marvel Studios’ “Avengers: Infinity War,” “Black Panther”); ikinci birim yönetmeni Jeff Habberstad (Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp,” “Doctor Strange”); ve birinci yönetmen yardımcısı ve yardımcı yapımcı Lars Winther’den (Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp,” “Guardians of the Galaxy Vol. 2”) oluşuyor.
Marvel Stüdyoları’nın en yeni filmi Captain Marvel, 8 Mart 2019 tarihinde hem ABD’de, hem de Türkiye'de vizyona girdi.
KADIN SÜPER KAHRAMAN UÇUŞA GEÇİYOR
Marvel Stüdyoları Captain Marvel'ın piyasaya sürülmesiyle merakla beklenen, kadın liderliğindeki bu üyesini sürekli büyüyen Marvel Sinematik Evreni’ne katıyor. Sinematik evrenin en yeni üyesi Captain Marvel’ın doğru bir seçim olduğunu söyleyen yapımcı Kevin Feige, “Kaptan Marvel'ı dünyaya tanıtmak için doğru zaman olduğunu düşündük. En popüler ve aynı zamanda çizgi romanlardaki en güçlü karakterlerden biri. Şimdi de Marvel Sinematik Evreni’ndeki en güçlü karakter olacak. ”
Feige şöyle devam ediyor; “Filmlerimizde her zaman güçlü kadın karakter ve kahramanlarımız oldu. Ancak, ilk kez Süper Kahraman unvanlı bir kadın karakterimizin olması konusunda biraz fazla gecikmiş hissediyoruz. Bu uzun zamandır heyecanlı olduğumuz bir konu ve onu dünyaya sunmak için sabırsızlanıyoruz. ”
Marvel Stüdyoları’nın karakter odaklı yönetmenleri seçme konusundaki uzun geçmişinin ardından, yapımcılar bağımsız film dünyasında önemli başarılara imza atan Anna Boden ve Ryan Fleck’in filmin yönetmenliğini üstlenmesine karar verdi.
Feige, “Film çekenlere her zaman başka bir perspektiften bakmayı seviyoruz. Ancak bizim için onlar başka bir yerde durmuyor. Bizim için asıl önemli olan, daha önce bu ölçekte veya bu boyutta filmler çekmemiş, ancak inanılmaz derecede zekice, benzersiz ve özel filmler yapan yetenekli insanları bulmak. Anna Boden ve Ryan Fleck de tam olarak böyle. Onlar bizi etkileyen birçok filme imza attılar ve çok sağlam, bize yön gösteren bir hikaye anlatımı vizyonuna sahipler. ”
“Captain Marvel”ı çeken Anna Boden, aynı zamanda Marvel Sinematik Evreni’ndeki ilk kadın yönetmen de oldu. Marvel’in en ikonik karakterlerinden birinin yönetmenliğini üstlenme konusundaki düşüncelerini paylaşan Boden; “Burada, bu harika insanlarla birlikte çalışma fırsatına sahip olmak benim için gurur verici” diyor.
İkilinin ilgisini en çok çeken noktayı açıklayan Boden; “Bizi karaktere en çok çeken şeylerden biri, onun gerçekten güçlü, ilginç, benzersiz ve bağımsız bir kadın karakter olmasıydı. Bu hikayeyi sadece güçlü değil, aynı zamanda oldukça karmaşık ve ‘insan olan’ biri hakkında anlattığımız için çok heyecanlıyız. ”
Kendisinin ve Boden’in bu hikâyenin ve Kaptan Marvel karakterinin yönetmenliğini üstlenmeleri konusunda Ryan Fleck ise şunları söylüyor; “Sahip olduğu hayatı ve onu temel alan insanlığı gerçekten de keşfetmek istedik. Bu unsur bizi çok heyecanlandırdı. İnsanlığıyla yeniden bağlantı kuran bir karakterin bu yolculuğuyla ilgili bir hikâyeyi anlatabileceğimizi hissettik.”
Kevin Feige için, yönetmenlerin her seviyede sunum yapmasını izlemek, Marvel Stüdyoları’nın filmleri için yönetmen seçme konusundaki yeteneğini harika bir şekilde doğruladı. “Anna ve Ryan, bu hikayeye ve insani kökene sahip olan ancak film boyunca bugüne kadar tanıdığımız en güçlü karakterlerden biri haline gelen bu kahramana çok özel bir vizyon kattı” diyen Feige ekliyor; “İkili bu süreçte her görevin üstesinden gelerek, materyali ve filmi geliştirdi.”
CAPTAIN MARVEL OYUNCU SEÇİMİ
Film yapımcıları için bir sonraki iş, Marvel Sinematik Evreni (MSE)’nin en güçlü karakterlerinden olan Captain Marvel rolünü üstlenecek oyuncuyu bulmaktı. Ve bu kişi Akademi Ödüllü aktris Brie Larson oldu.
Feige, “Brie Larson'ın Marvel Sinematik Evreni’ne katılmakla ilgilenebileceğini öğrendiğimizde, onunla çok sayıda toplantı yaptık ve filmle ilgili fikrinin üstüne gittik” diyor. “Çizgi romandaki karakterin büyük bir hayranıydı ve Marvel'deki kariyerimin en önemli noktalarından biri, onu Comic-Con'da tanıtmak, sahneye çıkması ve tam anlamıyla MSE'den neredeyse diğer tüm oyuncularla birlikte durmasıydı. Önde durmuştu ve bu da, seyircilerin Brie'yi bu karakterle nasıl benimseyeceklerinin büyük bir habercisiydi. ”
Feige karakterle ilgili olarak şunları ekliyor; “Captain Marvel’ın en harika yanı onun bir insan olması.
Carol Danvers'ta bu inanılmaz güçleri alan ve uzayda inanılmaz maceralar yaşayan gerçek bir kişi var. Ama tüm en iyi Marvel karakterlerinde olduğu gibi, onun da çok insani olması gerekiyor. Yani bu hikâye, sadece inanılmaz derecede güçlü olan, etrafta uçabilen ve kollarından dışarı foton patlamaları saçarak ateş eden biri hakkında değil. O çok insan, çok savunmasız ve çok katmanlı biri.”
İlk kadın Süper Kahraman karakterini canlandırmak, Larson’a Marvel Sinematik Evreni'nde kendisini öne çıkararak, bir ilki gerçekleştirme fırsatı verdi. “Marvel Sinematik Evreni’nin bir parçası olmak ve insanlar için inanılmaz derecede anlamlı olan karakter ve hikâye anlatıcılığının bu mirasının bir parçası olmak benim için büyük bir onur” diyen Larson sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu filmler, kültürümüzü ve kim olduğumuzu şekillendiren, bizim için değerli olan ahlaki öğelerin bir parçası. Bu inanılmaz. Captain Marvel’ı oynayacağım bana söylenene kadar, bunun kültürel olarak ne anlama geldiğini tam olarak anladığımı sanmıyorum. Yavaş yavaş tüm derinliğini ve esprisini kavramaya başladım.”
Nick Fury rolüyle ekranlara dönen Samuel L. Jackson’ı, aynı zamanda bu karakterle Marvel Sinematik Evreni’ndeki en büyük rolüyle izleyeceğiz. 1990'lı yıllarda çekilen filmde Nick Fury, kariyerinin henüz başında ve hükümette bir ajan olarak görev yapıyor. Jackson gülerek, “Bu filmdeki zorluklarımın bir parçası iki gözüm ve saçımın olmasıydı” diyor. Jackson, “Film 20 yıldan uzun bir süre önce geçtiği için, Nick Fury’nin bugünkü Marvel Sinematik Evreni’nde kim olduğunu unutmam gerekiyordu, çünkü henüz görüşlerini oluşturmamıştı. Halen kötü bir adam ancak bir nevi emir kulu ve üstündeki insanları dinliyor. Halen diğer filmlerde pek görmediğimiz aydınlık bir tarafı da var. Captain Marvel'de de tuhaf ve sıradan bir mizah anlayışı var” diye sözlerini bitiriyor.
Carol Danvers, Nick Fury’nin süper varlıklarla ilk karşılaşması ancak yine de, Ben Mendelsohn’un oynadığı Talos tarafından yönetilen uzaylı şeklindeki Skrull’ların Nick Fury için çok daha büyük bir problem olduğunu ortaya koyuyor. Mendelsohn, “İlgilendiğim kadarıyla Skrull'lar Marvel dünyasında heavy metal rock yıldızları gibidir” diyor ve ekliyor, “Onlar uzaylıların dünyasında AC/DC grubuna benziyorlar. Üç akorlular ve direktler. Ses çıkarıyorlar ama gürültü kirliliği yapmıyorlar. Fanları uzun zamandır onları görmeyi bekliyordu. Kertenkeleye benzeyen uzay domuzları olan Skrull'lar büyük ve sertler. Ayrıca onları gerçekten dişli kılan bir şey yapma yeteneğine de sahipler.”
Yüzyıllardır Skrulllar başka bir uzaylı ırkla savaşıyordu; Kree'ler. Jude Law, Kree Starforce Komutanı'nı oynamak için ekibe katıldı. Law gizlice bu rolü oynamayı beklediğini ifade ederken, “Bu film, katılmadan önce sanki yıllarca duymuş olduğunuz bir parti gibi hissettirdi. Giden tüm insanları tanıyor ve onlara hayran oluyorsunuz, ama sonra aniden henüz bir davet almadığınızı fark ediyorsunuz” diyor; “Bu yüzden davet almak iyi bir his. Uzun zamandır Captain Marvel’in hayranıyım ve hayran kaldığım, sevdiğim şeylerin bir parçası olabilmek benim için bir heyecan kaynağı.”
Carol, filmde geçmişini anlamaya çalışmakla uğraşıyor, bunun büyük bir kısmı da Hava Kuvvetleri’nde test pilotları olarak göreve başladıkları günlerden beri en iyi arkadaşı olan Maria Rambeau’yla geçiyor. Amerikan uzun metrajlı filminde Maria'yı oynayan Lashana Lynch, Maria'nın Carol'la olan özel dostluğunu şöyle anlatıyor; “Sahip olduğumuz kadın ilişkisini, yakınlığı, kardeşliği, sevgiyi görmek çok güzel ve aslında gerçek dünyaya karşı birlikte oluşları.”
Yapımcılar, takvimlerini 1990'lara geri döndürürken, MSE’nin favori karakterlerinden Ajan Coulson’u tekrar görebildiler. Filmde çalışmaya yeni başlayan ve ilk kez Nick Fury ile tanışan Ajan Coulson’ı oynayan Clark Gregg, “90'lı yıllara geri dönmek ve farklı bir Coulson’un Nick Fury ile olan ilişkisini görmek ilginçti” diyor ve şöyle devam ediyor; “Aslında her iki karakter için de hikayenin kökeni bu zaman diliminde. İkisinin de nereden geldiklerini ve ilişkilerinin nasıl oluştuğunu görebiliyorsunuz.”
Filmde Carol Danvers, Kree’nin seçkin askeri birliği olan Starforce’un bir parçası oluyor. Starforce ekibi, Rune Temte'nin Bron-Char da dâhil olmak üzere çok çeşitli karakterleri içeriyor: Gemma Chan’ın oynadığı Minn-Erva; havalı ve alanında uzman bir kadın keskin nişancı. Algenis Perez Soto’nun oynadığı, gizli örgüt uzmanı Att-Lass ve Djimon Hounsou’nun oynadığı Korath, bir stoacı disiplin ders kitabı Kree ve Starforce komutasında ikinci.
1990'lı yıllara ev sahipliği yapan filmle Djimon Hounsou, en son Marvel Stüdyoları’nın “Guardians of the Galaxy” filminde Korath olarak görülmüştü ve sonra rolünü tekrarlamış oldu. Hounsou, Captain Marvel'deki varlığımla, Guardians of the Galaxy'deki Korath’ın daha önce nereden geldiğini ve bazı geriye dönük hikâyeleri yeniden yaratmak harika bir şey. Bu filmde daha genç ve dinamik olan Korath hakkında ipuçları elde ediyoruz” diyor.
İki kez Altın Küre kazanan ve dört kez Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Annette Bening’in oyuncu kadrosuna katılması, MSE’nin alışık olmadığı bir şeydi, ama neyse ki Bening, ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri elde etmek için çok uzağa gitmek zorunda değildi, projeyi kabul edenler arasına girmesi gerekiyordu. Bening, “Ben çizgi roman insanı değilim, ama etrafımdaki herkes öyle” diyor: “Eşim ve iki çocuğum sıkı çizgi roman okuyucuları ve MSE hayranları. Onlar benim kaynağımdı. Yani projeye katıldığımda, her şeyi bana açıklamaları gerekti.”
Filmdeki oyuncu kadrosu en son “Guardians of the Galaxy”de görülen Kree lideri düşman Ronan rolüyle Lee Pace; Genç Carol Danvers rolüyle McKenna Grace; ve Maria’nın kızı Monica Rambeau rolüyle Akira Akbar ile tamamlanıyor.
Oyuncu kadrosu tamamlandıktan sonra, yönetmen Ryan Fleck Captain Marvel'in yetenekli ve kapsamlı oyuncu kadrosuna değindi: “Bu filmi çekmek çok eğlenceliydi çünkü gerçekten çok ilginç roller var” diyen yönetmen şöyle devam ediyor; “Bu filmde hiçbir şekilde tekil yönü olan bir rol oynayan oyuncu yok. İki yüzü olan karakterlere benziyorlar her birinin iki ilginç ve garip tarafı var. Bu oyuncular gerçekten de çok şaşırtıcı karakterleri oynuyorlar.”
CAPTAIN MARVEL'IN YAPIMI
Yapımcılar, 1990'ların ortalarında geçen “Captain Marvel” filminin, 75 günlük çekim programının prodüksiyonunu Los Angeles'ta yapmaya karar verdiler.
Başyapımcı Jonathan Schwartz, “Film için bir görünüm ve hikâye geliştirirken, materyali mümkün olduğunca gerçekçi hale getirmek Anna ve Ryan için önemliydi” diyor.
“Bu, hem uzayda, hem de dünyadaki ortamların bazılarında çekim yapmak anlamına geliyordu. Ve bu da, gerçekleştirebildiğimiz için çok heyecanlı olduğumuz şekilde Los Angeles’ı Los Angeles’ta çekmek anlamına geliyordu. Ayrıca, şehirden biraz uzak bazı süper havalı mekanlara giderek, her filmde yapamayacağımız türden bir şey yapmak anlamına geliyordu.”
Feige şöyle ekliyor; “Fresno'daki Eastwood Elektrik Santrali, Shaver Gölü, Luzern Vadisi ve Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki çöller gibi muhteşem yerleri güvence altına alabildik. Buralar bize filmde çok büyük, çok geniş alanlar gösterebilmemizi sağladı ve buraların tümü gerçekten kullanılabilir çevreler oldu. Buralar gibi kullanışlı yerler, kapsamlı bir gerçeklik hissini vermemizi sağladı. Bu da, Carol geçmişini araştırırken ve film boyunca kendi kökenlerini irdelerken gerçekten de tam olarak istediğimiz şeydi. ”
“Captain Marvel” için birçok kullanışlı yer varken, yapım tasarımcısı Andy Nicholson ve ekibinin Kree ve Skrull'ların galaksiler arası dünyalarını yarattıkları sahne çalışmasının da yapımda büyük bir payı oldu.
Nicholson'un hayata geçirdiği bir başka dünya da Torfa'nın dünyasıydı. Bu dünyayı yaratmak için Nicholson, Simi Vadisi'nde yer alan bir kum madeni ve taş ocağını, Kree ile Skrull'lar arasındaki destansı bir savaş için görsel olarak kullanacağı hareketli bir ortama dönüştürdü.
Anna Boden, Brie Larson ve Lashana Lynch, uçuş sahnelerine gerçeklik katmak için, hayatta bir kez alabilecekleri bir eğitim ve uçuş deneyimi için Las Vegas'taki Nellis Hava Kuvvetleri üssünü ziyaret ettiler. Larson ayrıca, 1993 yılında ABD Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın savaş pilotu ve bir USAF kombat savaş uçağını uçuran ilk kadın olan Tuğgeneral General Jeannie M. Leavitt ile tanışıp zaman geçirme fırsatı buldu.
Feige tecrübelerini şöyle aktarıyor; “Brie, Lashana ve Anna, hep birlikte F-16'lara bindiler ve şaşırtıcı şekilde eğitim alıştırmalarında yaptıkları tüm manevralardan geçerken ciddi G'ler çektiler” ve ekliyor, “Hepsinin isimleri kokpitin yanında stencil ile basılmıştı ve yoğun bir yolculuğa çıkmışlardı. Bu da, filmde pilotluk yaptıkları uçaklarda oldukça başarılı bir şekilde görünmelerinin sebeplerinden birisi, çünkü uygulamalı deneyime sahipler ve gerçekten de uçak uçurdular.”
Marvel Stüdyoları’nın görsel gelişim uzmanı ve kostüm tasarımcısı Sanja Hays, Andy Park tarafından sağlanan karakter canlandırmalarıyla birlikte, Captain Marvel'in kostümünü tasarlama görevini üstlendi.
“Captain Marvel, ilk ’Captain America’ filmi dışındaki diğer tüm Marvel filmlerini ön plana çıkarıyor, bu sayede bize kostüm tasarlama konusunda biraz daha özgürlük tanıdı ”diyor Hays ve ekliyor; “Başlangıçtan itibaren, Captain Marvel'in neye benzeyeceği hakkında çok konuştuk, çünkü gidebileceği pek çok seçenek ve yön vardı. Ancak aynı zamanda Marvel Sinematik Evreni’nde daha önce meydana gelmiş ve kostüm tasarımının yönünü de etkileyen olaylar da vardı.”
Hays sözlerine şöyle devam ediyor; “Açıkça simgesel olan iki şey vardı: Yıldız patlamasıyla göğüs kısmının tamamı, kırmızı ve mavi renkler. Bunlar dışına çıkamadığımız görsel unsurlardı. Ayrıca, çizgi romandaki karakter kadar seksi olmayan, daha erkeksi bir kız ve bir pilot gibi görünmesini istediğimizden, bazı çizgi romanlardan biraz daha farklı olacağını biliyorduk. Brie Larson açıkçası çok güzel bir kadın, ancak Captain Marvel’in gerçek bir kahraman, bir asker ve bir pilot olduğunu inanılır kılan bir kadın. ”
Yönetmen Anna Boden, Captain Marvel 8 Mart'ta beyazperdeye çıktığında ne beklememiz konusunda bize bir ipucu veriyor: “MSE’nin yeni, son derece önemli bir parçasıyla tanışacağız. Diğer karakterlerin hiçbirine benzemeyen, kendine özgü olan ve onu görmeye giden izleyicilerle birlikte kendini keşfetme yolculuğuna çıkan yeni bir karakter.”
Boden, “Gizemli bir film. Gerçekten şaşırtıcı bir kendini keşfetme hikâyesi. Ve günün sonunda kafanızdaki tüm beklentilerin karşılanacağını umut ediyoruz” diyerek sözlerini bitiriyor.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder