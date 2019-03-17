Rise of the Planet of the Apes ve The Gambler filmlerinin yönetmeni Rupert Wyatt'ın son filmi Captive State, Chicago'da, dünyanın uzaylılar tarafından işgalinden 10 yıl sonrasında geçiyor.
İnsanlar, dünyanın kontrolünü geri almaya çalışırken işbirlikçilerle mücadele ediyor.
Filmin başrollerinde geçtiğimiz yılın en iyi filmlerinden biri olan ve En İyi Film dahil üç dalda Oscar ödülüne layık görülen Ay Işığı’nın genç Chiron’u Ashton Sander, Altın Küre ve Emmy ödüllü Amerikalı oyuncu John Goodman ve Korku Seansı ve Motel filmlerinden tanıdığımız Vera Farmiga rol alıyor.
Oyuncu kadrosunda Jonathan Majors ve Madeline Brewer da yer alıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ile bilim kurgu türüne aşina olan yönetmen Rupert Wyatt oturuyor.
Filmin senaryosunda da yönetmenle birlikte Erica Beeney imzası var.
Captive State / İstila Altında, 15 Mart'ta gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Her fırsatta birbirlerini yiyerek gezegenlerini yaşanmaz hale getiren dünyalılar, en sonunda hak ettikleri belaya bulaşarak, her anlamıyla 'istilacı' ve sonuna kadar 'sömürgen' uzaylıların boyunduruğu altına girmiştir..
İşgale uğrayan her yerde illaki bulunan 'çıkarcı' yerli işbirlikçiler ve onların en büyük kitlesini oluşturan 'korkak' nemelazımcılar, Dünya'nın sömürgeleşmesini ve de bu şekilde yaşamalarına izin veren uzaylıların kölesi olmayı hemen kabullenmişlerdir..
Buna karşın, işgale uğrayan hemen her yerde -sayısı az da olsa- bulunan istiklâl ve hürriyet savaşçıları ise köleliği asla kabul etmeyecek, ölümüne bir mücadelenin neferleri olarak savaşacaklardır..
İş bu film, tutsaklığa, istilacı zalimlere ve onların yerli işbirlikçilerine direnip isyan edenlere, özgürlük için ölüme gidenlere 'bilim kurgusal' bir ağıt gibi..
7 /10
KAST HAKKINDA
John Goodman (Mulligan)
Altın Küre ve Emmy ödülü sahibi olan John Goodman, daha çok yardımcı rollerde yer alsa da özellikle 1994 yapımı Taş Devri filmindeki Fred Çakmaktaş ve 1998 yapımı Büyük Lebowski'deki Walter rolleriyle herkes tarafından tanınmıştır.
Coen Kardeşler'in 1987 yapımı Raising Arizona filminde oynadı. 1991'de oynadığı bir başka Coen Kardeşler filmi Barton Fink'teki performansıyla dikkat çekti.
1988'de başlayıp 1997'ye kadar süren Roseanne dizisinde Dan Conner rolüyle yer alan oyuncu, bu dizideki performansıyla, 1993 yılında Golden Globe Ödülleri'nden En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
1998'de Blues Brothers 2000, aynı yıl yine Coen Kardeşler'in The Big Lebowski filmlerinde büyük başarı kazandı.
2001'de Pixars'ın Sevimli Canavarlar ve 2013'teki devam filmi Sevimli Canavarlar Üniversitesi'nde Sulley karakterini seslendirmiştir.
2012'de bol ödüllü film Argo, 2013'te Hangover serisinin 3. filminde oynadı.
Oynadığ diğer filmler arasında Atomic Blonde, Trumbo, Ratchet and Clank, The Gambler, Sen Şarkılarını Söyle Hazine Avcıları, Genç Çıraklar, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu, Transformers 5: Son Şövalye.
Vera Farmiga
Oscar Ödüllü bir aktrist olan Vera Farmiga, Godzilla serisinin devamı niteliğindeki filmi Godzilla: King of Monster’ı çekimlerinde yer alıyor.
Farmiga’yı, yakın bir zaman içerisinde The Front Runner filminde Gary Hart'ın gerçek yaşam öyküsünü anlatan bir filmde izleyeceğiz. Hugh Jackman ile birlikte rol alacak olan Farmiga, Gary Hart'ın eşi Lee olarak rol alacak.
2018'de Farmiga’yı, John Goodman ile Captative State, Liam Neeson ile Commuter ve Christopher Plummer'ın ile Boundaries'de rol alırken izleyeceğiz.
En son filmleri arasında, Burn Your Maps, The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist yer alıyor. Ayrıca 2013'te The Conjuring filminin de başrolünde rol aldı. Her iki filmde de gişe rekorları kırdı.
RUPERT WYATT (Yönetmen)
Sundance Film Festivali’ne katılan ve sekiz uluslararası ödüle aday gösterilen Brian Cox, Damian Lewis, Dominic Cooper ve Joseph Fiennes'in başrol oynadığı Escapist (2008) filmi yönetmenlik yaptığı ilk film olmuştur.
İkinci filmi ise, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ile gişe rekorları kırmıştır.
2013 yılında, 4. Sezonunda TURN dizisini yönetti. 2014 yılında Mark Wahlberg, Brie Larson, John Goodman ve Jessica Lange başrol oynadığı The Gambler filminin yönetmenliğini üstlendi.
Captive State filmnin senaryosunu eşi Erica Beeney ile birlikte yazmıştır.
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