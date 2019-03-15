15.03.2019
Den blomstertid nu kommer / Kıyamet
Dünya saldırı altında ve artık tek önceliğiniz hayatta kalmaya çalışmak.
Alex, tüm bunların ortasında 12 yıl önce babasının zoruyla ayrıldığı ama asla unutamadığı ilk aşkı ile karşılaşır.
Alex, zaman dolmadan geçmişten gelen pişmanlıklarını telafi edebilecek midir?
Dünyanın sonunun geleceğini bilseydiniz, kalan zamanınızla ne yapardınız?
İsveç’ten yaza damgasını vuran; hayatta önceliklerinizi sorgulamanıza sebep olacak; görsel efektleriyle nefesinizi kesecek; gerilim, aksiyon ve aşkın müthiş bir harmanı!
Bilim kurgu hayranlarından tam not alan, müthiş sinematografisi ve Hollywood'u aratmayan görsel efektleriyle İskandinav sinemasının son yıllarda çıkan ve gişe hasılatı yapan en iyi örneklerinden biri olan Den blomstertid nu kommer / Kıyamet / The Unthinkable, 15 Mart’ta sinemalarda!
Yönetmen: Victor Danell
Senaryo: Victor Danell
Oyuncular: Christoffer Nordenrot, Jesper Barkselius, Lisa Henni
Görüntü Yönetmeni: Samuel Westergren
Kurgu: Hannes Krantz
Müzik: Gustaf Spetz
Yapım: İsveç
Yapım Yılı: 2018
Dil: İsveççe
Renk: Renkli
Tür: Gerilim
Süre: 129 dakika
Etkileyici bir felaket yapımı.
Hollywood Reporter
Başarılı sinematografisi ve dokunaklı bir senaryosu etkiliyor.
Sight and Sound
Güçlü duygusu ve gerilimiyle beklenmedik bir yapım.
The Hollywood News
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