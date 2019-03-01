Filmli ve konserli 'Anadolu Turnesi' 13 Mart'ta!

Filmin Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek gösterimi sonrasında ise, seyirciyi rock ve saykedelikle dolu bir gece bekliyor.
Barlas Tan Özemek, Batu Akdeniz, Gülin ve Islandman’in yanı sıra sürpriz isimlerin de sahne alacağı gecede, filmin müzik grubu Venus Music Peace Band de yıllar sonra ilk kez Anahit Sahne’de bir araya geliyor!
Deniz Tortum ve Can Eskinazi’nin birlikte yazıp yönettiği; Aslı Erdem, Cem Celal Bilge ve Deniz Tortum yapımcılığında gerçekleşen “Anadolu Turnesi”, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelip Beyoğlu’nda bohem bir müzik stüdyosunda ortak hayat kurmuş dört gencin saykedelik rock grupları Venus Music Peace Band ile Anadolu turnesine çıkmalarının hikâyesini anlatıyor.
|Barlas Tan Özemek
Türkiye’de ilk kez geçen yıl 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterilen “Anadolu Turnesi”, 15 Mart’ta gösterime girecek.
ANADOLU TURNESİ
ÖZEL GÖSTERİM & KONSER
TARİH: 13 MART 2019, ÇARŞAMBA
SAAT: 19:00 (GÖSTERİM), 21:30 (KONSER)
YER: BEYOĞLU SİNEMASI (GÖSTERİM), ANAHİT SAHNE (KONSER)
BİLETLER
GÖSTERİM 18 TL
KONSER ÖĞRENCİ 35 TL, TAM 40 TL
Bilet satışı 15 Şubat’tan itibaren başladı.
|Gülin
ANADOLU TURNESİ
Vizyon Tarihi: 15 Mart 2019
Türkiye | DCP, Siyah-Beyaz, 114’ | Türkçe
Yönetmenler Deniz Tortum & Can Eskinazi
Yapımcılar Aslı Erdem, Cem Celal Bilge, Deniz Tortum
Oyuncular Venus Music Peace Band (Cem Celal Bilge, Uğur Deynekli, Mert Coşar, Mustafa C. Aydın)
Çekim Ekibi Deniz Tortum, Fırat Sezgin, Derin Emre
Ödüller Yeni Film Fonu Atlas Post-Prodüksiyon Desteği
Dünya Galası 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 2018
Türkiye’nin farklı yerlerinden gelip Beyoğlu’nda bohem bir müzik stüdyosunda ortak hayat kurmuş dört genç, saykedelik rock grupları Venus Music Peace Band ile Anadolu turnesine çıkmayı kafaya koyarlar.
Ülkede 2013 yazında esen umutlu siyasi rüzgardan ve Anadolu Rock’tan gazlarını alıp, ekipmanlarını 80 model bir vosvosa yüklerler ve yola çıkarlar. Niyetleri iyidir ama müzikleri her zaman kolay değildir. Durdukları her şehirde spontane, halka açık konserler verirken, tüm bakışları üzerlerinde toplarlar. Meraklı teyzeler, şaşkın güvenlik görevlileri, dert yanmaya hevesli taksiciler, radyodaki ana haber bültenleri, seçim sloganları, moteller, televizyondaki tartışma programları, YouTube videoları, dağlar, ovalar ve yollar arasında şehirden şehire savrulan bu dört gencin istikameti gün geçtikçe belirsizleşmektedir.
Türkiye’de ilk kez geçen yıl 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterilen “Anadolu Turnesi”, 15 Mart’ta gösterime giriyor.
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