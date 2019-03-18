18.03.2019
Güven
Meryem’in evlenmeden önce aşık olduğu Ferit’ten bir çocuğu vardır.
Ali ikisini de bağrına basmıştır.
Ferit’in dönmesiyle, Ali ikisini de bir güven sınavına sürükler.
Acaba Meryem gerçekten onu seçecek midir?
Meryem minnet duygusuyla aşk acısı arasında kalırken, Ali’nin kendine güveni sarsılmaya başlar.
Ferit’in öldürülmesi, aralarındaki güvensizliği iyice körükler.
Sonuçta yine birbirlerine tutunurlar.
Sefa Öztürk’ün yönettiği ve Gözde Çığacı, Bülent Çolak, Ahmet Kaynak ile Serkan Keskin’in oynadığı Güven, 15 Mart'ta vizyona giriyor.
Yönetmen: Sefa Öztürk
Senarist: Sefa Öztürk
Oyuncular: Serkan Keskin, Gözde Çığacı, Feride Çetin, Doğukan Polat, Bülent Çolak, Ahmet Kaynak
Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran
Kurgu: Ömer Günüvar
Yapım: Okyanus Film
Ülke: Türkiye
Yıl: 2018
Süre: 100 Dakika
Dil: Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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