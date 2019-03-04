İçerdekiler'in festival yolculuğu devam ediyor!

Usta yazar ve şair Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan, başrollerini Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Erman Soysaldı'nın paylaştığı, yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey'in üstlendiği İçerdekiler; Mart ayında 23. Sofya Uluslararası Film Festivali ve 24. Nürnberg Türk Alman Film Festivali'nde yarışacak.
25. Uluslararası Adana Film Festivali'nden Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü/Gizem Erman Soysaldı ve Jüri Özel Ödülü ile dönen İçerdekiler; 23. Uluslarası Sofya Film Festivali'nde Balkan bölümünde yarışmada, 24. Nürnberg Film Festivali'nde ise hem ana yarışma, hem de Mahmut Tali Öngören adına verilen İnsan Hakları ve Demokrasi Ödülü için festival jürisinin karşısına çıkacak.
Yönetmen Hüseyin Karabey, önceki yıllarda da diğer uzun metraj sinema filmleri ile Sofya ve Nürnberg Film Festivalleri'ne katıldı.
2009 yılında Gitmek filmi ile En İyi Balkan Film ödülü (Uluslararası Sofya Film Festivali) ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü (Nürnberg Türk Alman Film Festivali), 2015 yılında da Sesime Gel filmi ile En İyi Balkan Film ödülünün (Uluslararası Sofya Film Festivali) sahibi oldu.
İçerdekiler
Altı aydır gözaltında tutulan öğretmen (Caner Cindoruk) karısıyla görüştürülmek için komiser (Settar Tanrıöğen) tarafından odasına çağrılır.
Bu yasak görüşün nedenini sorgulayan öğretmen, davetin çekiciliğine karşı koyamazken komiserin de tek istediği tutuklunun istediklerini söylemesini sağlamaktır.
Tutuklu öğretmen, karısıyla komiserin odasında yalnız kalacağı anı beklerken hiç beklemediği bir misafirle yalnız kalacaktır.
Sorgulayan ve sorgulanının yer değiştirdiği bu oyunda gerginlik film boyu devam eder.
Eser Sahibi: Melih Cevdet Anday
Yönetmen: Hüseyin Karabey
Senaryo: Hüseyin Karabey
Oyuncular: Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen, Gizem Erman Soysaldı, Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz, Gürsü Gür, Melek Ceylan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: İçerdekiler
Yapımcı Firma: Asi Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 17.05.2019
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