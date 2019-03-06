İKSV Alt Kat: Öğrenme Ve Etkileşim Alanı Kapılarını Açtı!

Şişhane’de vakıf ofislerine de ev sahipliği yapan Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında açılan İKSV Alt Kat, Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programları sunacak.
İKSV Alt Kat açılışına İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin ve İKSV Alt Kat Yöneticisi Elif Obdan Gürkan konuşmacı olarak katıldı.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında “Vakfımızın ellinci yılına yaklaşırken, kültür ve sanata erişim olanaklarını artırmayı en önemli hedeflerimiz arasına koyduk. Bu doğrultuda gençlerin etkinliklerimize katılımını artırmak, geleceğin sanatseverlerinin gelişimine katkıda bulunmak, kültür-sanat etkinliklerini daha ulaşılabilir hâle getirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. İKSV Alt Kat için, İKSV’nin tüm festival ve bienal ekipleriyle birlikte, vakfın temas ettiği tüm sanat disiplinlerine dair, gençlere, çocuklara, kültür-sanata erişimi sınırlı olan çok çeşitli gruplara ulaşabileceğimiz farklı projeler geliştirdik. İKSV etkinliklerinde bugüne dek 10 milyonu aşkın izleyiciye ulaştık. İKSV Alt Kat’ta yürüteceğimiz çalışmalarla, daha önce etkinliklerimize katılma fırsatı bulamamış nice sanatseverle buluşmayı, gelecekte festivallerin, bienallerin en sıkı takipçileri olacak yüzlerce izleyicimizle belki de ilk kez Alt Kat’ta bir araya gelmeyi ümit ediyoruz,” dedi.
İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin yaptığı konuşmada “Sürdürülebilir kalkınmanın ‘gelecek nesiller’ini kuşkusuz bugünün gençleri ve çocukları oluşturuyor. Şehrimizin ve ülkemizin dinamik bir nüfus yapısı var. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak verdiğimiz desteklerle çocuklarımız ve gençlerimizin yenilikçi, yaratıcı ve girişimci yönlerini geliştirmeyi hedefliyor; onların orta ve uzun vadede dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu sağlayarak geleceğe güvenle bakan, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaya çabalıyoruz. ‘İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’ projesini de İstanbul'da yaşayan, farklı sosyoekonomik ve kültürel geçmişlere sahip çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerinin doğru yönlendirilmesi, kültür ve sanat hayatına katılımlarının arttırılması amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu proje, dezavantajlı çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunurken toplumsal hayata katılımlarını da artıracak,” dedi.
İKSV Alt Kat Yöneticisi Elif Obdan Gürkan “Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz bu mekânı, mekâna dair kurduğumuz hayalleri ve yaptığımız planları bugün sizlerle paylaşabildiğimiz için büyük bir mutluluk duyuyoruz… İKSV Alt Kat projesi, İKSV ekibinin birlikte düşünme ve üretme pratiğinin bir sonucu olarak doğdu. 2011’den bu yana İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında kültüre erişim ve katılım konularında birçok öneri dile getiriyoruz. İKSV Alt Kat’ı, bu önerileri kendi binamızda ve vakfın bünyesinde uygulayabileceğimiz, farklı grupları ve disiplinleri yakınlaştıracak yeni bir alan olarak tasarladık,” diyerek başladığı konuşmasında yıl boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ve etkinliklerle ilgili bilgileri paylaştı.
Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katındaki 120 metrekarelik alanda çok amaçlı ve erişilebilir bir mekân olarak tasarlanan İKSV Alt Kat yıla yayılan ücretsiz etkinlikleri ve çalışma alanıyla her yaştan ziyaretçiye açık olacak.
İKSV Alt Kat, çocuklara, gençlere ve kültür sanata erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmayı hedeflerken; kültür profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, sanatçılar, eğitimciler ve izleyiciler arasındaki etkileşimi artıracak programlar sunuyor.
İKSV Alt Kat’ta İKSV arşivi ve kitaplığı da ziyaretçi ve araştırmacıların kullanımına açılıyor. Mekânda kurulan çocuk kitaplığında ise bu yılın sonuna kadar 3.000 kitabın yer alması planlanıyor.
İKSV çatısı altında katılımcı, çoksesli, çokkültürlü yeni bir platform oluşturan İKSV Alt Kat, İSTKA’nın Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nin de proje ortağı olarak yer aldığı bu programda, Mart 2020’ye kadar müzik, film, tiyatro, tasarım, görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerde toplam 200’ün üzerinde ücretsiz atölye çalışması, sanat eğitimi programları, konuşmalar, gösterimler, sergi ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İKSV Alt Kat etkinlikleri, başta Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı kültür kurumları, okullar, üniversiteler, meslek birlikleri, kültür-sanat ve eğitim alanlarında çalışan çeşitli paydaşların işbirliğiyle yürütülecek.
İKSV Alt Kat’ta Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür Sanat Projesi
İKSV Alt Kat, İKSV’nin 2018 yılından itibaren Bernard Van Leer Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği “Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür Sanat” projesinin yürütücülüğünü de üstleniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin danışmanlığında yürütülen projeyle, erken çocukluk gelişimine dair farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması, ailelere yönelik kültür-sanat içeriklerinin çoğaltılması ve bu içeriklere erişim imkânlarının yaratılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında, İKSV festivalleri ve bienalleri için Burcu Ural Kopan’ın editörlüğünde farklı yazar ve çizerler tarafından hazırlanan çocuk kitapları, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımlanıyor. Kitaplar, etkinlik mekânlarından ve anlaşmalı kitapevlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Çocuk kitaplarıyla bağlantılı olarak, festival ve bienal mekânlarının yanı sıra İKSV Alt Kat’ta özel etkinliklerle okuma atölyeleri de düzenleniyor.
İKSV, Bernard Van Leer Vakfı desteğiyle, 2017’de 15. İstanbul Bienali kapsamında yazar Yekta Kopan ve çizer Gökçe Akgül tarafından hazırlanan, yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan’ın yaptığı Opti ve Pesi: Komşuluk Şarkısı ile 2018’de 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, Yekta Kopan’ın Burcu Ural Kopan’la birlikte tasarladığı, illüstrasyonları Ada Tuncer tarafından hazırlanan UZUN, KOCAMAN, ÇOK! isimli çocuk kitaplarını yayımlamıştı. Vakıf bu yıl da 47. İstanbul Müzik Festivali, 26. İstanbul Caz Festivali, 16. İstanbul Bienali ve 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4 farklı çocuk kitabı hazırlayacak.
Yine 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde başlatılan ve büyük ilgi gören, bebekli ailelerin ve bakım verenlerin rezervasyonla ücretsiz olarak katılabildiği Bebekli Sabahlar rehberli sergi turları, 2019’da 16. İstanbul Bienali kapsamında da düzenlenecek.
Proje kapsamında ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle İKSV çalışanları ve saha ekiplerine yönelik olarak düzenlenen eğitim ve seminerlerin yanı sıra, Kasım 2019’da, Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür-Sanat başlığı altındaki uluslararası iyi örneklerin bir araya getirileceği bir konferans düzenlenmesi de planlanıyor.
İKSV Alt Kat’ın Destekçileri
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nın mimari tasarımını Superpool üstlendi. Mekânda yer alan ve Superpool tarafından tasarlanan Flare başlıklı lamine cam enstalasyonu, Billur Cam Endüstrisi’nin katkılarıyla üretildi. İKSV Alt Kat’ın çalışma ve ofis alanları ERSA Mobilya, mutfak bölümü Intema Yaşam ve banyo bölümü VitrA tarafından desteklendi. İKSV Alt Kat logosu ve proje görselleri Federation Ajans tarafından yapıldı. Bernard Van Leer Vakfı da mekânın çocuk ve aileler için erişilebilir kılınması konusunda destek sağladı.
İKSV Alt Kat’ın İşbirlikleri
İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’ndaki farklı programlar; Barış İçin Müzik Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, FMV Işık Okulları, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Eczacıbaşı Gönüllüleri, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türkiye İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu başta olmak üzere sayıları giderek artan birçok kurumun değerli işbirliğiyle hayata geçiriliyor.
İKSV Alt Kat’ın proje danışmanları, atölye yürütücüleri ve katkı sağlayan uzmanlar arasında;
Boğaziçi Üniversitesi’nden, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Çorapçı ve Doç Dr. Serra Müderrisoğlu, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Akaygün, Eğitim Bilimler Bölümü’nden Doç. Dr. Hande Sart, Temel Eğitim Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ersoy Erdemir, Dilbilimi Bölümü’nden Sosyolog, Sağır Toplumu ve İşaret Dili Araştırmacısı Buket Ela Demirel;
Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’ndan, sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt, grafik tasarımcı ve MSGSÜ öğretim üyesi Umut Südüak, Fol Studio Yaratıcı Yönetmeni ve GMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Ölmez;
Çocuk Kitaplığı Seçici Kurulu’nda, Marsık Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Burcu Ural Kopan, Can Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mehmet Erkurt, FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi Uzmanları Sevgi Bakır ve Tülay Sağlam;
Ayrıca PACE Çocuk Sanat Merkezi Kurucusu Barış Karayazgan, Çocukla Sinema girişimi kurucusu, film eleştirmeni ve senarist Burak Göral, masal yazarı ve anlatıcısı Deniz Soruklu, Pera Müzesi Öğrenme Programları Yöneticisi Eda Göknar, yaratıcı drama eğitmeni Elif Özsoğuk Kadrizade, Alternatif Yaşam Derneği Başkanı Ercan Tutal, ritim eğitmeni İpek Aktaşlı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden
Dr. Öğr. Üyesi Murad Özdemir, Share Music & Performing Arts Kurucusu ve Sanat Direktörü Sophia
Alexandersson, MSGSÜ Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğçe Ulugün Tuna, sanatçı Volkan Aslan, HayatSür Derneği Başkanı Yasser Dallal ve koro şefi Zeynep Eren Kovankaya yer alıyor.
İKSV Alt Kat ile ilgili ayrıntılı bilgi için..
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