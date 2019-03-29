29.03.2019
Juliet Naked / Aşktan Kaçılmaz
Duncan eski bir rock yıldızı olan Tucker Crowe’un takıntılı, fanatik bir hayranıdır ve neredeyse o’na olan bağlılığı Annie’ye olan bağlılığından daha da fazladır.
Rock yıldızı Tucker’ın 25 yıl önce kaydettiği bir demo kayıt ortaya çıkıp yeniden başarılı ve ünlü olunca, Annie ve Tucker arasında hayatlarını tamamen değiştirecek bir karşılaşma yaşanır.
Jeese Peretz’in yönettiği ve Ethan Hawke, Rose Byrne, Chris O’Dowd ile Kitty O’Beirne’nin oynadığı Juliet Naked / Aşktan Kaçılmaz, 29 Mart 2019’da gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Tutkuya ve giderek saplantıya dönüşen müzisyen hayranlığına vurgu yapan film; 'somut' sanatçı ile 'soyut' eseri arasında ayrım yapamayan, 'yüceltilen' sanatçının tıpkı bizim gibi 'kusurlu' bir insan olduğunun farkına varamayan herhangi bir hayranın hayal kırıklığına uğrama ihtimalinin büyüklüğüne dair, komediyle karışık bir drama..
7 /10
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