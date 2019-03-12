12.03.2019
'Kapı' 12 Nisan’da vizyonda!
İşte belki de yıllardır tüm aileyi kemiren soru işaretleri, bu apansız yolculukla cevaplanmaya başlıyor.
Mardinli bir aileyi yakan 25 yıllık acının yolculuğu yüreklere dokunacak.
Nihat Durak’ın yönettiği, Filiz Üstün Durak’ın yazdığı bu etkileyici ve sıra dışı aidiyet hikayesi Durak Film imzalı.
Başrollerini Kadir İnanır (Yakup), Vahide Perçin (Şemsa), Timur Acar (Remzi), Aybüke Pusat (Nardin) ve Erdal Beşikçioğlu’nun (Efrem) üstlendiği Kapı, Mezopotamya’nın kalbinden, 2019’ün Türkiyesi’ne uzanacak.
Güçlü kadrosuyla, ustaları bir araya getiren ‘Kapı’ 12 Nisan’da sinemalarda.
Yönetmen: Nihat Durak
Senaryo: Filiz Üstün Durak
Yapım: Durak Film
Yapımcı: Filiz Üstün Durak & Önder Köse
Oyuncular: Kadir İnanır (Yakup), Vahide Perçin (Şemsa), Timur Acar (Remzi), Aybüke Pusat (Nardin), Erdal Beşikçioğlu (Efrem), Sermet Yeşil (Saim), Nilay Erdönmez (Asya), Özgün Çoban (Samuel), Reyhan Özdilek (Harran), Musa (Sinan Helvacı)
Müzik: Güldiyar Tanrıdağlı
Görüntü Yönetmeni: Eyüp Boz
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