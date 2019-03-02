2.03.2019
'Kona fer í stríð' 8 Mart'ta vizyonda!
Bölgede çevre kirliliğine yol açan bir fabrikaya tek başına savaş açmıştır.
Yayı ve okuyla kırsala giden Halla, basında sadece “Gizemli Dağ Kadını” olarak bilinir.
Ancak tam işlerin kızıştığı anda Halla, Ukrayna’dan çocuk evlatlık edinme talebinin kabul edildiğini öğrenir.
Tek başına koskoca bir fabrikaya savaş açan kadın, idealleri ve hayalleri arasında kaldığı yerden çıkabilecek midir?
İzlandalı modern bir Amazon savaşçısını zeki ve biraz da alaycı bir dille konu alan Kona fer í stríð / Woman at war, 2018 Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nda özgün hikayesiyle SACD Ödülü’nü kazandı.
İzlanda’nın Oscar adayı olan film, Variety’nin de dediği gibi, “dünyayı ilgilendiren önemli konuları mizah kadar adalet duygusuyla ele alan, zekice yapılmış, insanı iyi hissettiren ender filmlerden”.
Yönetmen: Benedikt Erlingsson
Senaryo: Ólafur Egilsson, Benedikt Erlingsson
Oyuncular: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson
Görüntü Yönetmeni: Bergsteinn Björgúlfsson
Kurgu: David Alexander Corno
Müzik: Davíð Þór Jónsson
Yapım: İzlanda, Fransa, Ukrayna
Yapım Yılı: 2018
Dil: İzlandaca
Renk: Renkli
Tür: Dram, Gerilim,
Süre: 100 dakika
2019 İzlanda Oscar Adayı
2018 Cannes Critics’ Week En İyi Senaryo Ödülü
2018 Nordic Council En İyi Film Ödülü
2018 LUX Film Prize
Kendine has, alaycı diliyle büyülüyor…
Screen International
Sıradışı, dokunaklı, tam bir görsel ziyafet...
Hollywood Reporter
Harika performansı ve tuhaf, özgün anlatımıyla, harikulade bir örnek…
Guardian
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