29.03.2019
Loro
Sorrentino, Loro*’da ünlü siyasetçinin hem özel hayatına dokunuyor hem de İtalyan siyasetini hicvediyor.
Siyasi kariyerinin yanı sıra ülkesinin en zengin kişilerinden biri olan Berlusconi’nin portresini çizerken çok konuşulan skandalların perde arkasına da bakıyor.
*18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar ve cinsellik unsurları içerir.
Loro, 29 Mart'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Paolo Sorrentino
Oyuncular: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio
Ülke: İtalya, Fransa
Yapım: Carlotta Calori, Francesca Cima
Süre: 156 Dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
Hayatı skandaldan ibaret olup, karanlık ilişkilerin, seks partilerinin, devleti şirketi gibi yönetmenin, -tabii ki- yolsuzlukların, 'yandaş medya' gücüyle halkı kandırmanın ustası; yani, evrensel 'sağcı politikacı' tipinin seçkin örneği Silvio Berlusconi'ye dair biyografik bir drama..
'Seks partileri' gibi bazı eksiklerimiz olsa da, cinnet vatanımızın siyasal ortamını ve bağzı politikacılarını -haliyle- aklıma getiren bu 'evrensel' tipin, kendisine sürekli güçlük çıkaran 'solcu yargıç'lardan yakınmasını duyduğumda, bu benzetmeden hemen çark ettiğimi de itiraf edeyim..
Kahramanına lâyık olarak 'grotesk' bir üslubu yeğleyen senarist ve yönetmen Paolo Sorrentino'nun, iki filmlik projeyi yeni bir kurguyla birleştirmesi nedeniyle olduğunu düşündüğüm kopukluk ve dağınıklık, seyir açısından biraz rahatsız ediciydi..
Bu arada, tekrarlardan oluşan ya da amaca hizmet etmeyen bazı sahnelerin atılmasıyla, filmin normali aşan 156 dakikalık süresini 120 dakikaya düşürmek gayet de mümkünmüş..
7 /10
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