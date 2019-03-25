O güne kadar ailenin ilgi odağı olan Kun, kız kardeşi Mirai’nin doğumuyla birlikte artık kendisine yeteri kadar ilgi gösterilmediğini düşünür.
Kız kardeşini bir türlü kabullenmeyen Kun, arka bahçedeki bir ağaç sayesinde büyülü bir dünyaya adım atar.
Burada annesi genç bir kızdır, dedesi enerji dolu bir delikanlı ve kıskandığı kız kardeşi Mirai de bir ergen olmuştur.
Büyük maceralara yelken açan Kun’un dünyaya bakışı değişir ve bir ağabey olma yolunda adım atar.
*Gerilim ögeleri içermesi sebebiyle film 7A izleyici kitlesi içindir. (7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir)
Yönetmen: Mamoru Hosoda
Seslendirme: Masaharu Fukuyama, Haru Kuroki, Kôji Yakusho
Yapım: Yûichi Adachi, Takuya Itô
Ülke: Japonya
Süre: 98 Dk.
Mirai, 22 Mart'ta gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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