'Odunpazarı Modern Müze' Eskişehir’de Açılıyor!

|Sinan Demirtaş - keten üzeri yağlıboya (detay)
Türkiye ve dünyadan sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinden oluşan dinamik sergi programı, kültürler ve disiplinlerarası diyaloğu desteklemeye yönelik iş birlikleri ve etkileyici mimari tasarımı ile dikkat çeken OMM, dünyaca ünlü Japon Mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates imzası taşıyan tasarımı ile sadece Eskişehir’in değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel dokusuna yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.
Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşecek OMM’un açılış sergisinde 1950’lerden günümüze çağdaş Türk sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinden oluşan Erol Tabanca Koleksiyonu’ndan özel bir seçki sunulacak.
60’ın üzerinde sanatçının yaklaşık 200 eserinin görülebileceği sergide yer alacak sanatçılar arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Canan Tolon, Erol Akyavaş, İlhan Koman, Ramazan Bayrakoğlu, Sinan Demirtaş ve Tayfun Erdoğmuş bulunuyor.
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