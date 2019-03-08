ilk filmin kaldığı yerden müthiş eğlencesine devam ediyor!
Kış tatilinde karda oynamaktan daha eğlenceli bir şey var mı?
Frankie ve ekibi, bu sefer kasabalarında bir kızak yarışması düzenlemeye karar verirler.
Ancak kasabaya yeni gelen Zac’e karşı yarışan Frankie, kendi elleriyle yaptıkları kızakları tam da bitiş çizgisinden önce parçalanınca gözlerine inanamaz!
Acaba bunun arkasında Zac olabilir mi?
Yarış tekrar düzenlendiğinde bakalım bu sefer Zac’in kazanma hırsı ve hileleri karşısında Frankie’nin dürüstlüğü ve dostluğu galip gelebilecek midir?
Frankie ve arkadaşlarının bu eğlenceli maceralarında eşlik ederken nefes kesen kızak yarışları içinizi ısıtacak.
'Racetime / Kartopu Savaşları 2' animasyon filmi 8 Mart'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Benoit Godbout
Senaryo: Paul Risacher, Claude Landry, Maxime Landry
Yapım: Kanada
Yapım Yılı: 2018
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Animasyon, Aile, Macera
Süre: 89 dakika
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