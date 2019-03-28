'Tapestry - Dokunmuş Hikayeler' sergisi Anna Laudel'de!

|Jale Yılmabaşar, Gece Yolculuğu
Galerinin 3 katına yayılacak sergide, Gülçin Aksoy, Özdemir Altan, Mustafa Aslıer, Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Devrim Erbil, Renk Erbil Martin, Fırat Neziroğlu, Zekai Ormancı, Suhandan Özay Demirkan, Ayla Salman Görüney, M. Latif Taraşlı, Tulga Tollu, Hanefi Yeter ve Jale Yılmabaşar’ın eski ve yeni dönem işleri yer alıyor.
Açılışı 11 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan sergide Anna Laudel, farklı dönemlere ait genç ve duayen sanatçıların geleneksel ve çağdaş yorumlarıyla ortaya çıkardıkları üretimleri sergileyerek dokumanın bir sanat formu olarak daha çok kişiye ulaşmasını ve bu sanatın çağdaş sanat içinde yeni bir diyalog yaratmasını hedefliyor.
|Devrim Erbil, İstanbul, 2019, ipek halı
Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul
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