26.03.2019
The Professor and the Madman / Deli ve Dahi
Sene 1857, Oxford.
Dünya tarihinde ilk defa İngilizce kelimeleri bir araya getirip sözlük oluşturmaya çalışan James Murray (Mel Gibson) hayatını bu zor göreve adamıştır.
Bu sorumluluğun yükünü tek başına taşımaya çalışan Murray, bir gün hiç beklemediği bir mektup alır.
Mektubu yazan Dr. Minor (Sean Penn) sözlüğe tam 10 bin kelime hazırlamıştır.
Ancak Dr. Minor mektubu, tehlikeli hastaların yattığı meşhur bir akıl hastanesinden yollamıştır.
Bu iki adamın yollarının kesişmesiyle günümüze Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yanı sıra dönemin en sıra dışı başarı hikayelerinden biri de geliyor.
Sinemanın efsanevi isimlerinden Mel Gibson ve Sean Penn, ilk defa aynı filmde!
Braveheart / Cesur Yürek ile Oscar kazanan Mel Gibson, 20 yıldır üzerinde çalıştığı tutku projesi Deli ve Dahi için Mystic River / Gizemli Nehir ve Milk filmleriyle Oscar ödüllü Sean Penn ile bir araya geldi.
İki yetenekli oyuncunun hayat verdiği bu gerçek hikayede, deha ve deliliğin sınırlarında gezen iki adamın tarihe nasıl yön verdiğine tanık oluyoruz.
The Professor and the Madman / Deli ve Dahi, 29 Mart'ta sinemalarda!
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