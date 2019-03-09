Bu mutlu buluşma aile ve eski tanıdıklarla birlikte kutlanırken Laura’nın büyük kızı kaçırılır.
Bu gerilimli günlerde hem aile fertleri hem de köy ahalisi arasındaki gerginlik ve kimi sırlar su yüzüne çıkar.
İspanya’da çektiği Todos lo saben / Herkes Biliyor’da Asghar Farhadi’nin meselesi, kaçırılma olayı ve “mutsuz aile” fertleri arasındaki olayların yanı sıra, önceki filmlerinde olduğu gibi karakterlerin karmaşık geçmişleri ve arzuları.
Filmin mmknmrtb notu ::
İranlı yönetmen Asghar Farhadi, bundan önceki 'kalitesi mükemmel' filmlerine göre bariz bir 'form düşüklüğü' gösterse de, gizem ve şüphe yüklü bu dramayla ortaya koyduğu ustalık hiç de yabana atılacak gibi değil..
İnsani ilişkilerin tümü üzerine, derinlemesine yaptığı irdelemelerine bu kez İspanya'da devam eden Asghar Farhadi -mekân, konu ve oyuncular bağlamında- İran'dan tamamen soyutlanmış bu filmle 'kuşkulandırmaya' yine devam ediyor..
Todos lo saben / Herkes Biliyor / Everybody Knows
Yönetmen: Asghar Farhadi
Oyuncular: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
Ülke: İspanya, Fransa, İtalya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Álvaro Longoria, Alexandre Mallet-Guy
7 /10
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