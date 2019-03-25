Şimdi ise yazdığı, yönettiği ve yapımını gerçekleştirdiği bir başka orijinal kabusla geri dönüyor.
Günümüzde, Kuzey Kaliforniya sahilinde geçen Us / Biz filmi bir Monkeypaw Productions yapımı.
Oscar® ödüllü Luipita Nyong’o, kocası Gabe (Black Panther’de Winston Duke) ve iki çocukları (Shahadi Wright Joseph, Evan Alex) ile birlikte sakin bir yaz tatili için sahil kıyısındaki çocukluk evine dönen Adelaide Wilson rolünde.
Geçmişten gelen, açıklanamayan ve çözülmeyen bir travma tarafından ele geçirilen ve ürkütücü bir dizi tesadüf yaşayan Adelaide, ailesinin başına kötü bir şey geleceğinden giderek daha emin olmaya başladıkça paranoyasının da tırmandığını farkeder.
Arkadaşları (Emmy ödüllü Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon, Noelle Sheldon) ile plajda geçirdikleri gergin bir günün ardından Adelaide ve ailesi tatil evlerine dönerler.
Wilson’lar akşam karanlığı çöktüğü sırada garaj yolunda el ele tutuşmuş 4 kişinin siluetini görürler.
Biz filminde, sevimli bir Amerikan ailesi, dehşet verici esrarengiz düşmanlarıyla yani kendilerinin tıpatıp aynısı olan kötü versiyonlarıyla karşı karşıya geliyor.
Yazar ve yönetmen Peele, Sean McKittrick, Jason Blum ve Monkeypaw’dan Ian Cooper ile Monkeypaw Productions şirketi için yapımı üstleniyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Senarist yönetmen Jordan Peele, korku türünün 'sanat sineması'na en fazla yaklaştığı 'nadir' filmlere yeni bir örnek daha katıyor..
Onlarca yıldır çiğnemekten çürük sakıza dönmüş, hayaletli, şeytanlı konuları tekrarlayıp, aynı 'korku klişeleri'ne boğarak yaptıkları işlerle -bencileyin- en fanatik hayranları bile bu türden soğutmayı beceren 'dünya korku sineması'na Get Out'la, taptaze bir hava, yepyeni bir kan pompalayan Jordan Peele, bu kutlu görevini aynı hassasiyetle sürdürdüğünü Us ile ortaya koyarken, sanatını bir adım daha ileriye taşıdığına tanıklık ediyoruz..
Şu bir gerçek ki insan, özünde kötüdür; ancak, kendini eğiterek, kötülükten kaçınarak veya iyi olmaya çalışarak, bu 'defo'sunu gizleyebilir..
"'İyi' tarafını önceleyen insan, zamanı geldiğinde, salt 'kötü' tarafıyla varolan 'alter ego'suyla karşılaşacak ve hatta onunla amansız bir biçimde kapışacaktır." öngörüsünü temel alarak öyküsünü oluşturan Us; 'varoluş mayası' ezelden bozuk karılmış insanların ve onlarla oluşan toplumla devletin kötülüğünü, 'şeytani ikiz' metaforuyla anlatan, 'politik özü' dikkat çekici bir korku gerilim..
Yönetmen: Jordan Peele
Yazar: Jordan Peele
Oyuncular: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Evan Alex, Shahadi Wright Joseph, Madison Curry, Cali Sheldon, Noelle Sheldon
Yapımcılar: Jordan Peele, Sean McKittrick, Jason Blum, Ian Cooper
İdari Yapımcılar: Daniel Lupi, Bea Sequeira
Tür: Gerilim
8 /10
Us / Biz filmi 22 Mart’ta gösterime girdi.
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