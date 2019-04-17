18.04.2019
'17. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali' Antalya’da!
Filmmor Kadın Kooperatifi ve Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği dayanışması ile yapılan festivalde gösterilecek filmler:
Biri Şarkı Söylüyor, Diğeri Söylemiyor / Agnés Varda
Demir Leydi / Aliye Ceylan
Güven / Sefa Öztürk
Kornea İkilisi / Eylem Şen
Kutlama / Elif Sözen
Mâzi / Esther Rots
Prenses Model / Dilan Engin
Sam’in Rüyası / Nolwenn Roberts
Sandalye Kapmaca / Lucia Chiarla
Sokaklar Bizim / Clara Santaolaya
Ursula K. Le Guin’in Dünyaları / Arwen Curry
Zig Zag / Zeynep Merve Uygun
Film + Forum programında ise;
21 Nisan saat: 17.00’da, Bu Ne Güzel Demokrasi! (Belmin Söylemez, Berke Baş, Haşmet Topaloğlu, Somnur Vardar) filminin gösterimi ardından Aylin Onursev, Çiğdem Aydın ve Nurcihan Temur ile Kadınların Seçimi; Yerel Adımlar, Geniş Alanlar forumu var.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder