38. İstanbul Film Festivali'nin Ardından!

Ek seanslarla 13 günde 8 sinema salonunda 469 seansta 45 ülkeden 175 uzun metrajlı, 11 kısa filmin sinemaseverlerle buluştuğu 38. İstanbul Film Festivali’nde, film gösterimlerinin yanı sıra 6 festival sohbeti, 1 anma, 1 özel festival konseri, 1 sergi ve birçok özel etkinlik gerçekleştirildi.
38. İstanbul Film Festivali gösterimlerini 110.000’i aşkın izleyici takip etti.
Festival kapsamındaki 89 gösterim film ekiplerinin ve konukların katılımıyla gerçekleştirildi.
Kayıttaydık: Gösterimler, söyleşiler ve sunumlar
Festival muhabirleri, 12 gün boyunca şehrin sekiz salonunda film gösterimlerini ve sinemacıların sunumlarını izledi. Yönetmen ve oyuncularla yapılan söyleşiler, sunum ve gösterimlere dair izlenimler meraklısı için gün gün web sitesindeki “Festival Günlüğü” başlığı altında paylaşıldı.
https://film.iksv.org/tr/festival-gunlugu
Festival Sohbetleri
Festival bu yıl da sinemacıları, film eleştirmenlerini ve sinemaya gönül verenleri 6 festival sohbeti ve 1 anma ile bir araya getirdi.
Festivale Özel Konserler
Bu yıl festival kapsamında özel bir konser düzenlendi. Cahide Müzikhol’de gerçekleşen gecede Belkıs Özener, Damla Sönmez, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Halil Babür, Meltem Cumbul, Mert Fırat, Selen Uçer ve Ayta Sözeri Yeşilçam Birlikte Güzel konserinde unutulmaz Yeşilçam şarkılarına yeniden can verdi.
İstanbul Film Festivali’ne paralel düzenlenen fotoğraf sergisinde festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanı, yönetmen ve senaryo yazarı Ümit Ünal'ın 2012'den bu yana çektiği fotoğraflar arasından seçilmiş 65 yapıt yer aldı. Sergi İstanbul Concept Gallery 20 Nisan’a kadar devam ediyor.
Başyapıt Fabrikası: Kubrick
İstanbul Film Festivali dünya sinemasının efsane yönetmenlerinden Stanley Kubrick’i, ölümünün 20. yıldönümünde özel bir bölümle andı. Stanley Kubrick’in yönettiği 13 uzun metrajlı filmin yenilenmiş kopyalarından gösterildiği ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nin desteklediği seçki, özellikle Kubrick’i sinemada ilk kez izleyen gençler tarafından ilgiyle karşılandı.
İstanbul Film Festivali, Şerif Gören’in yönettiği On Kadın’ı Zurich Sigorta desteğiyle restore ettirerek, yapımından 32 yıl sonra yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşturdu. Filmin galasına katılan Türkan Şoray gecede büyük ilgi gördü.
38. İstanbul Film Festivali’ni bu yıl 20’den fazla kurum destekledi.
Festivale katkıda bulunan kurumlar arasında yüksek katkıda bulunan tema sponsorları Anadolu Efes ve Yapı Kredi’nin yanı sıra, tema sponsorları Selpak ve Nescafé Gold, özel gösterim sponsoru Zurich Sigorta, ve teknoloji sponsoru Dell Technologies yer aldı.
2 TL’lik Biletlere Öğrencilerden Büyük İlgi
Öğrencilerin kültür sanata erişimini kolaylaştırmak için tasarlanan “Film Festivali Hafta İçi Gündüz Seansları Öğrenci Hamiliği Projesi” kapsamında, festival hamilerinin desteğiyle 12 gün boyunca 15.000 öğrenci, yalnızca 2 TL karşılığında film izledi. Tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.
http://film.iksv.org/tr/destekciler
Seve Seve Hikâyelerinde Festival Nostaljisi
İKSV’nin “Seve Seve” video serisinde bu kez Ceyda Düvenci, Yekta Kopan, Banu Uçak ve Emin Çapa film festivalinin hayatlarındaki öneminden bahsetti. #İKSVSeveSeve
İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri
İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” usta yönetmen Şerif Gören’e, “Sinema Onur Ödülleri” ise Göksel Arsoy ve Selda Alkor’a verildi.
Festivalin “Sinema Emek Ödülü” ise akademisyen Jak Şalom’a verildi.
Festivalin Konukları
38. İstanbul Film Festivali’ne aralarında Lynne Ramsay, Nadav Lapid, Moe Dunford, Barbara Miller, Gaspard Ulliel, Philippe Lesage ve Catherine Corsini’nin de bulunduğu dünyanın dört bir tarafından 180’in üzerinde yönetmen, oyuncu ve senarist konuk oldu. Festivale ayrınca 320’nin üzerinde yapımcı, festival direktörü, programcı vb. sinema endüstrisi profesyonelleri katıldı.
Festivalin Ödülleri
Festivalde çeşitli kategorilerde 52 film yarıştı.
Uluslararası Yarışma’da Şakir Eczacıbaşı anısına en iyi filme verilen Altın Lale ödülünü Bora Kim’ın yönettiği Sinekkuşu alırken Suhaib Gasmelbari’ın yönettiği Ağaçlardan Bahsetmek Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale ödülü Emin Alper’in yönettiği Kız Kardeşler filmine giderken Emre Yeksan’ın yönettiği Yuva Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü Enrique Castro Ríos’ın Decembers / Aralık’ta adlı filmi kazandı.
Ödül alan filmler 500 bin TL’nin üzerinde para ödülüyle desteklendi.
Ödül kazanan filmlerin tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
Köprüde Buluşmalar
Anadolu Efes’in katkılarıyla 5-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen, festivalin ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar’a, 30 farklı ülkeden 93 uluslararası konuk katıldı.
Köprüde Buluşmalar kapsamında 3 film ve dizi gösterimi yapıldı, 14 sinema konuşmasında 22 ülkeden 71 konuşmacı yer aldı.
Bu yıl Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular platformu için toplam 163 başvuru arasından Türkiye’den ve komşu ülkelerden 20 proje ve 8 film seçildi. Seçilen projelere 14 farklı ödül verildi. İki projeye toplam 112.000 TL para ödülü verildi.
Seçilen projelerle uluslararası sinema profesyonelleri 350 bire bir toplantı gerçekleştirdi.
Festival'in mmknmrtb notu ::
Her yıl kaleme/klavyeye aldığım 'Festival sonrası' yazımı bu kez ihmal ettiğim için hepinizden özür diliyor; lâkin, seyrettiğim -Stanley Kubrick ağbimizin şaheserleri hariç tabii- 26 adet filmin arasından seçtiğim en iyi 5 filmi buraya sıralıyorum..
Geçmiş festivalinizi ve İmamoğlu'nun geç verilen mazbatasını kutluyor, saygılar sunuyorum efenim..
|C'est ça l'amour
38. İstanbul Film Festivali'nin en iyi 5 filmi
1) C'est ça l'amour
2) Fourteen
3) Au poste!
4) Gospod postoi, imeto i' e Petrunija
5) The Third Wife
|Fourteen
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder