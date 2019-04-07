7.04.2019
Synonymes / Eşanlamlılar: Bir ülkenin vatandaşlarından beklentisi nedir?
İsrail’den Paris’e göç eden ve kökenlerini silmeye çalışan bir adamı merkezine alan filmin gösterimin ardından İsrailli yönetmen Lapid izleyiciden gelen soruları yanıtladı.
İsrail ve Paris arasında sürekli seyahat ettiğini söyleyen yönetmen Nadav Lapid, filminde bir mesaj vermeye çalışmadığını söylüyor: “Hayat ve varoluş ikilisini yansıtmaya çalıştım. Temalar ise çok farklı meseleler üzerineydi. Ancak temel olarak 'Kendi kimliklerimizin tutsağıyız' sözü etrafında ilerlemeye çalıştım. 'Bir ülkenin vatandaşlarından beklentisi nedir? Vatandaşlar ülkelerini sevmeli mi, sevmeliyse ne kadar sevmeli ya da bu sevginin bir sonu var mı?' soruları da filmi oluşturan etmenler arasında.”
Film hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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