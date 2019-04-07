7.04.2019
Kızgın bir kız çocuğu : Oyunbozan!
Geçirdiği travmalar sonucunda öfke patlamaları geçiren 9 yaşındaki Benni’nin başından geçenleri izleyen filmin gösteriminin ardından yönetmen Nora Fingscheidt, filmin oyuncularından Albrecht Schuch ve görüntü yönetmeni Roy Imer izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
Filmi iki yıl araştırma yaptıktan sonra çektiğini ve hep kendi çocukluğundan da izler taşıyan öfkeli bir kız çocuğu hikâyesi anlatmak istediğini söyleyen Fingscheidt, Benni karakterini oynayan genç ve yetenekli oyuncu Helena Zengel’i 150 kız çocuğu arasından seçtiğini anlattı: “Onun yeteneği seviyesinde başka kimse yoktu, Helena çok özel bir kız. Çekimden 6 ay önce onunla çalışmaya başladık ve Benni karakterini onunla geliştirdik. Yetişkinlerin kasting sürecine de dahil oldu. Oynayacak oyuncuları, ‘bu benim sevdiğim eğitimci, bu sevmediğim’ diye ayırıyordu. Helena, Benni’nin dünyasını öğrenmişti bile. Çocuklarla çalışmak keyifli çünkü çok uzun saatler çalışamadığınız için uzun bir çekim süreciniz oluyor. Günde ancak 5 saat çalışabiliyorsunuz bir çocukla Almanya’da. Filmi 67 günde, toplamda verdiğimiz aralarla birlikte 5 ayda çekmiş olduk”.
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