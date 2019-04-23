A Corner in the World'den Görünür Görünmezler!

|To Be (Amir Amiri)
Tahran’dan gelen güncel dans sanatçılarıyla İstanbul ve İzmir’deki sanatçıları buluşturup her iki şehirdeki seyirciler için çok özel buluşma alanları yaratacak bu mini-festival, 11-13 Mayıs arasında İstanbul’da, 14-17 Mayıs arasında ise İzmir’de gerçekleşecek olan performanslar, atölye çalışmaları, söyleşiler ve film gösterimlerinden oluşuyor.
A Corner in the World’ün İstanbul dışında gerçekleştireceği ilk etkinlik olan Görünür Görünmezler, aynı zamanda ekibin yeni hareket alanlarına da işaret ediyor.
Performans programı kapsamında Tahran’da yaşayan ve üreten güncel dans sanatçıları Mohamad Abbasi, Negar Esmaili, Saghar Hoseinpur ve Amir Amiri’nin 4 farklı eseri, Yeraltından Dans Kısaları film seçkisi kapsamında ise İranlı güncel dans sanatçıları Mohamad Abbasi, Davood Zare, Tanin Torabi, Amir Ali Navai ve Alireza Keymanesh’in toplam 10 adet kısa dans filmi seyirci ile buluşacak.
Ayrıca İran’dan ve Türkiye’den güncel dans ve gösteri sanatları alanından sanatçıların katılacağı, deneyim paylaşımı üzerinden üç şehirdeki sanat politikalarının ve pratiklerinin tartışılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.
İstanbul’da SALT Beyoğlu ve Çıplak Ayaklar Stüdyosu, İzmir’de ise İzmir Mimarlık Merkezi, Toy İzmir ve Sahne Terminal’in mekan desteği ile sunulacak olan etkinlikler, TANDEM Turkey programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.
|Self-Concept (Negar Esmaeili)
Program
İstanbul
11 Mayıs Cumartesi
15.00 Yeraltından Dans Kısaları, film gösterimi, SALT Beyoğlu
17.00 Görünürlük Üzerine: Tahran ve İstanbul’da Güncel Dans Pratikleri, söyleşi, SALT Beyoğlu
20.30 Self-Concept (Negar Esmaeili) & To Be (Amir Amiri), dans performansı, Çıplak Ayaklar Stüdyosu
12 Mayıs Pazar
15.00 Segmented Situation (Saghar Hosseinpour), performans ve piknik, Moda Parkı
13 Mayıs Pazartesi
20.30 Nahoft, Mohamad Abbasi, dans performansı, Çıplak Ayaklar Stüdyosu
İzmir
14 Mayıs Salı
18.30 Görünürlük Üzerine: Tahran ve İzmir’de Güncel Dans Pratikleri, söyleşi, İzmir Mimarlık Merkezi
20.30 Yeraltından Dans Kısaları, film gösterimi, İzmir Mimarlık Merkezi
15 Mayıs Çarşamba
20.00 Self-Concept (Negar Esmaeili) & To Be (Amir Amiri), dans performansı, Tiyatro Terminal
16 Mayıs Perşembe
19.00 Segmented Situation (Saghar Hosseinpour), performans ve piknik, Kültür Park
17 Mayıs Cuma
21.00 Nahoft, Mohamad Abbasi, dans performansı, Toy İzmir
|Segmented Situation (Saghar Hosseinpour)
Biletler
İstanbul gösteri biletleri: öğrenci 30 TL, tam 50 TL’dir ve gösteri günü Çıplak Ayaklar Stüdyosu’ndan temin edilebilir.
Gösteri öncesinde ciplakayaklar@gmail.com veya 0539 459 95 34 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmak gerekmektedir.
Sadece nakit ödeme kabul edilmektedir.
SALT Beyoğlu ve Moda Parkında gerçekleşecek etkinlikler ücretsizdir.
İzmir gösteri biletleri: öğrenci 30 TL, tam 50 TL’dir.
Biletler, Toy İzmir ile Sahne Terminal gişelerinden ve Sahne Terminal web sitesi ile Biletix’ten temin edilebilir.
İzmir Mimarlık Merkezi’ndeki ve Kültür Park’taki etkinlikler ücretsizdir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder