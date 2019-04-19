Arctic, bir adamın Kuzey Kutup Bölgesi’nde hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Düşen uçağından sağ çıkmayı başaran Overgard, kurtarma ekibini beklemektedir.
Fakat trajik bir kaza, umudunun tükenmesine yol açar.
Overgard artık hiçliğin ortasında, sert doğa koşullarının karşısına çıkardığı engelleri yaratıcı yöntemlerle aşmak zorundadır.
Kendine güvenli bir alan oluşturan Overgard’ın, yardım şansını son bir kez zorlamak için ölümcül bir yolculuğa çıkması gerekecektir.
Indiewire tarafından “Tüm zamanların en iyi hayatta kalma filmlerinden biri” olarak nitelenen filmin yönetmen koltuğunda, Youtube için çektiği videolarla üne kavuşan Joe Penna oturuyor.
Penna, ilk uzun metraj filmi olan Arctic’le filmin dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülüne aday gösterildi..
Arctic, 19 Nisan'da gösterime girdi..
Yönetmen: Joe Penna
Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir
Yapımcı: Christopher Lemole, Tim Zajaros, Noah C. Haeussner
Senaryo: Joe Penna, Ryan Morrison
Görüntü Yönetmeni: Tomas Orn Tomasson
Kurgu: Ryan Morrison
Müzik: Joseph Trapanese
Yapım Yılı: 2018
Ülke: İzlanda
Süre: 98 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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