'Ayda Bir Güneş' Gülin ile devam ediyor!

|Güneş Özgeç
Güneş Özgeç’in modern zamanların ozanlarını şarkıları ve müzikal hikâyeleriyle birlikte sahnede ağırladığı serinin Nisan konuğu ise, “Dinozorlar”, “Bazen Hep Birlikte”, “Boşluk” gibi besteleri ile tanıdığımız, Büyük Ev Ablukada’nın Galvaniz Gelbiraz’ı Gülin olacak.
Geçtiğimiz yıl yayınladığı Kahve, Ikaria ve Sonbahar adlı teklileri ile solo kariyerini hızlandıran ve yıl sonunda çıkaracağı albümünün hazırlıklarını sürdüren şarkıcı ve söz yazarı Güneş Özgeç’in günümüz ozanlarını sahnede konuk ettiği sohbetli müzikli serisi Ayda Bir Güneş, Nayah’ta devam ediyor!
Geçtiğimiz ay ilki gerçekleşen ve Batuhan Polat’ın katıldığı Ayda Bir Güneş’in Mayıs ayı konuğu ise, alternatif sahnelerin bir diğer özgün söz ve şarkı yazarlarından Kalben olacak.
|Gülin
Detaylı bilgi için..
Ayda Bir Güneş: Gülin 24 Nisan 2019, Çarşamba / 22:00
Ayda Bir Güneş: Kalben 29 Mayıs 2019, Çarşamba / 22:00
Nayah : Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sk. No:20, 34714 Kadıköy/İstanbul
Biletler: 25 TL - Mobilet
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