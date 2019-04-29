Manchester by the Sea’deki performansıyla Oscar adayı olan genç yetenek Lucas Hedges’in eşlik ettiği film, Ben Burns adında sorunlu bir gencin hayatına odaklanıyor.
Bir süredir rehabilitasyonda olan madde bağımlısı Ben, Noel arifesinde ailesinin yanına döner.
Bu dönüş ailenin düzenini biraz sarssa da, Ben’in sevgi dolu annesi Holly (Julia Roberts) oğlunu içtenlikle karşılar.
Fakat Holly, saklı gerçekler gün yüzüne çıktıkça oğlunun ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu fark eder.
Fedakar anne, kritik 24 saat içerisinde ailenin çöküşüne engel olmak için her şeyiyle mücadele etmek zorunda kalacaktır.
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan filmin yönetmen koltuğunda, About A Boy filminin senaryosuyla Oscar adaylığı elde eden, Dan in Real Life, Pieces of April gibi sevilen filmlerin yönetmeni Peter Hedges oturuyor.
Ben Is Back / Eve Dönüş, 26 Nisan'da gösterime girdi..
Yönetmen: Peter Hedges
Senaryo: Peter Hedges
Oyuncular: Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton
Yapımcı: Nina Jacobsoni, Brad Simpson, Teddy Schwarzman, Peter Hedges
Görüntü Yönetmeni: Stuart Dryburgh
Kurgu: Ian Blume
Müzik: Dickon Hinchliffe
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D.
Süre: 103 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
Akla hemen yine bu yıl vizyona giren Beautiful Boy / Güzel Oğlum'u getirse de, orada oğlunu uyuşturucu belasından kurtarmaya çalışan babanın yerini burada, yine uyuşturucu yüzünden başını büyük belalara sokmuş oğlunun temizlenmesi için gücünün son damlasına kadar mücadele etmeye çalışan bir annenin çabalaması alıyor; ki haliyle de bir annenin varlığı, hikâyeyi daha gerçekçi, anlamlı ve daha bi duygusal kılıyor..
7 /10
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