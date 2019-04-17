17.04.2019
'Bir Baba Hamlet' Almanya’da!
Sahnelendiği tüm salonlarda kapalı gişe oynayan şarkılı-türkülü, çok hareketli ve çok eğlenceli Bir Baba Hamlet, 20 Nisan Cumartesi akşamı Stuttgart Ludwigshafen’da, 21 Nisan Pazar günü Frankfurt Dietzenbach’ta, 22 Nisan Pazartesi akşamı ise Berlin Columbia Theater’da, Almanya’daki tiyatro seyircisiyle buluşacak.
Dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan, Shakespeare’in başyapıtı Hamlet'i kahkaha dolu alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan “Bir Baba Hamlet”in yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor.
Ezber bozan oyun, Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor.
Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i seçmişlerdir. Cansiparane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın...
Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e döner.
“Ha unutmadan, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”
Gittiği tüm şehirlerde tiyatroseverlerin çok büyük ilgiyle karşıladığı iki perdelik Baba Sahne prodüksiyonu “Bir Baba Hamlet”; 20 Nisan 2019 Cumartesi akşamı saat 20.00’de Stuttgart Ludwigshafen’da, 21 Nisan 2019 Pazar günü 18.00’de Frankfurt Dietzenbach’ta, 22 Nisan 2019 Pazartesi akşamı 19.00’da ise Berlin Columbia Theater’da sahnelenecek.
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