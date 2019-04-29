29.04.2019
BKM’den yeni bir aile komedisi: Aykut Enişte
Kendi halinde, kimsesiz bir adam olan Aykut bir anda kendini iki ailenin damadı olarak bulursa ne olur?
Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu yazıp, başrollerini Melis Babadağ ve Ege Kökenli’yle paylaştığı Aykut Enişte, kendine bir aile arayan Aykut’un sıcak hikayesini anlatıyor.
Merakla beklenen filmin ilk teaser’ı dün akşam paylaşıldı!
Yönetmen: Onur Bilgetay
Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok
Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Özlem Çakar, Selen Domaç, Ferdi Sancar, Mekin Sezer, Ecrin Moğultay ve Güven Hokna
Yapımcı: Necati Akpınar
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