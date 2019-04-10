10.04.2019
Cirkus Rwanda : Ruanda’dan Çekya’ya bir sirk hikâyesi
Rosta ise Prag’ın en tanınmış truplarından Cirk La Putyka’nın yüzü ve öncüsüdür.
Bu iki trupun bir araya geldiği süreci izleyen Çek yönetmen Michal Varga’nın dokunaklı ve hareketli filmi Cirkus Rwanda, Belgesel Kuşağı’nda izleyiciyle buluştu.
Pera Müzesi’nde yapılan filmin gösterimine yönetmen Michal Varga da katıldı.
Varga, gazetede okuduğu Ruandalı akrobatlar ile ilgili bir haberin üzerine belgesel çekmeye karar verdiğini söylüyor: “Ruanda soykırımını ele almak yerine, soykırımdan kurtulan insanların hayatına değinmek istedim.”
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