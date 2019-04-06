6.04.2019
Cyrano de Bergerac’ın ortaya çıkış hikayesi: Edmond
38. İstanbul Film Festivali’nin açılış filmi olan ve Galalar bölümünde gösterimi gerçekleşen filmin yönetmeni, Fransa’nın yükselen yıldızlarından dramaturg, oyuncu ve oyun yazarı Alexis Michalik.
Atlas Sineması’nda yapılan gösterimin ardından seyircinin sorularını yanıtlayan oyuncular Thomas Solivérès ve Lucie Boujenah şunları söyledi:
Thomas Solivérès: Senaryo için gerçek ve kurmaca iç içe diyebiliriz. Orijinal senaryonun yazıldığı yıllar modern tiyatronun geliştiği yıllara denk geliyor. Bu tür içinde şiir barındıran tiyatrolar başarısız olur diye bir önyargı var. Ancak oyun ilk gösterimini yaptığında filmdeki olayların benzeri gelişmiş. İzleyiciler perde aralarında sokağa çıkıp insanları oyunu izlemeye davet etmiş. Hatta bir bakan, yazara kendi Legion d'honneur nişanını vermiş ve yazara “Size de bu nişan verilene kadar lütfen benimkini takın” deyince Fransa'da kıyamet kopmuş.
Lucie Boujenah: Benim karakterim (Jeanne d'Alcie) orijinal metinde olmayan bir karakter. Yönetmen sanki Edmond'un eşini ikiye bölmek istemiş de beni senaryoya eklemiş gibi. Yönetmen bir aşk üçgeni oluşturmak (Edmond, Jeanne ve Edmond'un eşi arasında) istemiş gibi duruyor.
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