14.04.2019
Damien veut changer le monde / Damien Dünyayı Değiştirmek İstiyor
Beyoğlu Sineması'nda yapılan gösterimin ardından, Yönetmen Xavier de Choudens ile Melisa Sözen izleyicilerin sorularını cevapladı.
Öncelikle nasıl birbirinizi buldunuz? Melisa Sözen çok ünlü, etkili bir oyuncu, bu buluşma nasıl gerçekleşti?
Xavier de Choudens: Bizi tanıştıran aslında kasting yönetmenimizdi. Özellikle Fransa’da tanınan bir aktris aramıyordum. Bunun zaman alacağını düşünmüştüm. Fakat kasting direktörümüz beni Melisa’yla tanıştırdı. Bir hafta içinde işimiz tamamlanmıştı. Yani kapı açılır aydınlığı görürsünüz ya, aynı o şekilde oldu.
Melisa Sözen: Benim için de ilk senaryo kâğıtları geldiğinde çok heyecanlı oldu. Ben nerdeyse hiç Fransızca bilmediğim için hemen Fransızca hocamla sahneleri ezberlemeye başladım. Şahane bir kasting direktörümüz vardı, sahneleri onunla beraber çalıştım. Ben onları Xavier’ye yolladım, sonrasında Fransa’ya gittim ve her şey çok güzel oldu.
Melisa Sözen’in oyunculuğuna Türkiye’de aşinayız ama başka bir dilde duyguyu bu kadar güzel ifade edebilmek nasıl bir şeydi?
M.S.: Şöyle çok güzel bir yanı olduğunu fark ettim, normalde sette etrafınızda çok fazla şey gelişiyor, dikkat sürekli dağılıyor. Ama bu sette bir farklılık vardı, etraftaki hiçbir şeyi anlamıyorum ve sadece rolüme yoğunlaşıyordum. Bu açıdan çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde farklı bir dilin bedendeki yansıması başka duyguları çağırıyor. Mesela şu an Türkçe konuşurken, o dile aşina olduğum için, bedenim de hareketleri otomatik olarak getirdiği için, başka bir dilde de yeni bir kapı açılıyor. Yeni bir beden dili, yeni bir jest şekli, başka bir düşünce şekli geliştirdim ve bu tecrübeleri çok sevdim.
X.C.: Benim için de oldukça ilginç bir deneyimdi. Çünkü İngilizcem çok iyi değil, birkaç kelime üzerinden birbirimizi anlamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla sürekli olarak kelimelerle bir şeyler anlatmak çok yorucu olabiliyor, bazen sadece gözlerle anlatmak daha kolay ve anlaşılırmış.
Filmde vermek istediğiniz mesajı Fransa kamuoyu anladı mı?
X.C.: Aslında evet. Bilhassa gençlerde böyle bir aydınlanma var. Ama bir taraftan da baktığımızda Fransa’da göçmenler sorunu gündeme geldiği zaman, pek de bir önem teşkil etmiyor kamuoyunda. Maalesef bu sorun, Fransa’da çok da ciddiye alınıyor gibi gözükmüyor. Yani aslında filmi seyrettiklerinde gerçekten etkilendiler ama filmin vermek istediği politik mesajlardan ziyade Selma karakterinin hayatına ve filmin geneline odaklanıldı. Ama bilindik bir şey de var ki Fransızlar göçmenler ve mültecilerden kaçınıyorlar.
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