10.04.2019
Delband : Firuze hakkında her şey
Zor koşullara göğüs germiş 80 yaşındaki bu bilge kadının cesaret verici hikayesini anlatan film, iki sene süren çekimlerin ardından, IDFA olmak üzere birçok önemli festivalde gösterildi.
Yönetmen Yaser Talebi ve yapımcı Elaheh Nobakht’ın katılımıyla gerçekleşen gösterimde, Talebi filmden şöyle bahsetti: “Firuze’yi nasıl kameraya almalıyız diye düşünürken, gerçekçi ve dürüst bir film yapmak istiyorsak, hedefimize mesafe koymamamız gerektiğimizi anladık. Bu yüzden de gözümüze en yakın lensi, 50 mm’yi seçtik. Film bittiğinde anladık ki izleyiciler Firuze’ye inanmış; benim için değil, Firuze için alkış tutuyorlar.” Doğaya ve hayvanlara olan aşkının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen yapımcı Nobakht, “Firuze’nin düşüncelerini korumak adına harcadığı çaba, bir İran kadını olarak benim için çok değerliydi” dedi.
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