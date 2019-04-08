8.04.2019
Deniz Taşar’dan yeni single: Onu Ona Ona Onu
Sözü ve müziği sanatçıya ait olan şarkı, “Hataların altında boğulmak istemeyen, yüzleşmekten ve yaşamaktan korkmayan bir kahramanın olgunlaşma, yol çizme ve büyüme hikâyesi”ni anlatıyor.
Deniz Taşar’ın yıl sonunda yayınlanacak yeni albümünün habercisi de olan “Onu Ona Ona Onu”, dijital müzik kanallarında dinlenebilir.
Prodüktör: Deniz Taşar
Söz & Müzik: Deniz Taşar
Düzenleme: Deniz Taşar, Şentürk Öztaş
Vokal: Deniz Taşar
Kayıt Mühendisi: Barış Baykan
Kayıt Stüdyosu: Gevrec Music Production
Tuşlular ve Synthler: Adem Gülşen
Bas Gitar: Şentürk Öztaş
Davul: Ekin Cengizkan
Kayıt Mühendisi: Sinan Sakızlı
Kayıt Stüdyosu: Hayyam Stüdyoları
Ses Tasarımı: Ekin Cengizkan
Nefesli Düzenlemeleri: Adem Gülşen
Trompet: Şenova Ülker
Flügelhorn: Halil İbrahim Işık
Trombon: Taşkın Akarsu
Tuba: Ertan Şahin
Kayıt Mühendisi: Halil İbrahim Işık
Kayıt Stüdyosu: Keyboard Istanbul
Mix: Barış Baykan
Mastering: Steve Fallone / Sterling Sound
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