13.04.2019
Der Goldene Handschuh / Altın Eldiven
In The Fade'den sonra bir seri katil hikayesiyle geri dönüyor.
Akın’ın, Heinz Strunk’un çok satan romanından esinlenerek yazıp yönettiği film, Fritz Honka’nın şoke edici hayatına odaklanıyor.
Honka ilk bakışta zararsız ve acınacak bir tip gibi gözüken, fakat kaybedenlerin ve dışlanmışların müdavimi olduğu Altın Eldiven adlı barda seçtiği kurbanlarını çatı katındaki evine götürerek öldüren bir katildir.
Cesetleri evin kilerinde saklayan Honka, bir süreliğine de olsa düzenli bir işe girip Altın Eldiven’den uzaklaşır.
Fakat korkunç alışkanlıklarından kurtulması kolay değildir ve işlediği cinayetler, polisin tüm umursamazlığına rağmen artık saklayamayacağı hale gelir.
Savaş sonrası ekonomik bir kalkınma mucizesine imza atan fakat insanların buna tezat oluşturacak biçimde güvensiz ve korku içinde yaşadığı 1970’ler Almanya’sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarıştı.
Başrolü üstlenen 1996 doğumlu Alman oyuncu Jonas Dassler, kapsamlı bir makyajla 40’lı yaşlarının ortasında olan Fritz Honka’ya tıpatıp benzer hale getirildi.
Der Goldene Handschuh / Altın Eldiven / The Golden Glove, 12 Nisan'da gösterime girdi..
Yönetmen: Fatih Akın
Senaryo: Fatih Akın, Heinz Strunk (roman)
Oyuncular: Jonas Dassler, Margarethe Tiesel, Katja Studt
Yapımcı: Fatih Akın, Nurhan Şekerci-Porst, Herman Weigel
Görüntü Yönetmeni: Rainer Klausmann
Kurgu: Andrew Bird, Franziska Schmidt-Kärner
Müzik: F.M. Einheit
Yapım Yılı: 2019
Ülke: Almanya, Fransa
Süre: 115 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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