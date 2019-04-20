20.04.2019
Destroyer
Başarısızlıkla sonlanan bu görevin ardından Erin’in hayatı altüst olur.
Pişmanlıklarıyla yıkılan Erin’in karşısına onca yıldan sonra çetenin lideri tekrar çıktığı zaman, intikama giden yolda ona kimse engel olamaz.
Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, geçmişiyle yüzleşen bir polisi canlandırdığı, hayatımın tutku projesi dediği Destroyer ile beyaz perdeye fırtına gibi dönüyor!
Toronto Film Festivali’ndeki prömiyerinin ardından Destroyer, Nicole Kidman’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre adaylığı getirdi.
Bu intikam filminde Nicole Kidman’a Marvel evreninden tanıdığımız Sebastian Stan eşlik ediyor.
Destroyer, 19 Nisan’da gösterime girdi!
Yönetmen: Karyn Kusama
Senaryo: Phil Hay, Matt Manfredi
Oyuncular: Nicole Kidman, Sebastian Stan, Toby Kebbell
Görüntü Yönetmeni: Julie Kirkwood
Kurgu: Plummy Tucker
Yapım: ABD
Yapım Yılı: 2018
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Aksiyon, Suç, Dram
Süre: 123 dakika
"Kidman’ın performansı inanılmaz, fazlasıyla etkileyici."
Guardian
"Yönetmen Karyn Kusama’dan başarılı bir film."
Morning Herald
"Çarpıcı."
El Mundo
"Nicole Kidman'ın oyunculuk resitali ve farklı zamanlara gidip gelen ilginç kurgusuyla fark yaratan bir suç draması olan Destroyer, yeni vizyon haftasının en 'seyre değer' filmi."
mmknmrtb
6 /10
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