Doruk Okuyucu’dan Flamenko albüm: Nefes Nefese

Lin Records etiketiyle dijital ve CD olarak çıkan albümde Doruk Okuyucu imzalı 10 orijinal beste bulunuyor.
Türkçe sözleri Flamenko’nun melodik ve ritmik yapısını bozmadan kullanan ender albümlerden biri olan “Nefes Nefese”de, sözleri Didem Ezgi Kurt’a ait olan tangos formundaki “Yapma” ve Zapateado formundaki “Dönüşüm” adlı şarkılar da dikkat çekiyor.
“Nefeslendiğim bir dal ya da kaya oldu”
“Nefes Nefese”yi her şeyin hızlı aktığı zamanlara inat, sadece durmak ve nefeslenmek için yaptığını ifade eden sanatçı, aynı duyguyu dinleyiciler için de yaratmak istediğini söylüyor: “‘Nefes nefese’ bir koşturmaca içinde yaşadığımız zamanların içinden geçiyoruz hepimiz. Hiçbir şey için vaktimiz yok gibi; her şey, müzik dinlemek, sohbetler, yemek yemek bile kısacık vakitlere sıkıştırılmış durumda, ve nefes alacak alanlarımız yok. Bir yandan şunu da kabul etmeliyiz ki, hayat gürül gürül akan bir nehir ve biz insanlar onun içinde, onun aktığı yöne doğru sürükleniyoruz sadece. Nehir geniş; biraz sağa biraz sola gidebilirsin, belki bazen de birazcık geri… Ya da geri gittiğini zannedersin, en nihayetinde o suyun aktığı yöne doğru ilerlemek zorundasındır. Ama bazen de, suyun içinde sürüklenirken kenardaki bir dala ya da kayaya tutunur ve çıkar, ‘nefes nefese’ yatarsın üzerinde… İşte, bu albüm de, hayatın içinde nefes nefese koştururken nefeslenebildiğim o dal ya da kaya oldu benim için.”
“Flamenko, müziğimin sadece bir parçası”
2015 yılında yayınladığı ilk albümü “Giz”den bu yana müziğinin de değişime uğradığını söyleyen Doruk Okuyucu, “Suyun akışında nasıl değişiyorsak müziğim de değişecekti, haliyle ‘Nefes Nefese’ dört yıl önceki müziğimden çok daha başka bir yerde. Bu kez, belki de yaşın da etkisiyle, daha sade, melodik anlamda kendimle daha barışık müzikler yazmaya çalıştım” diyor ve ekliyor: “Ilgaz Benekay ile çalışmaya başladığım 18 yaşımdan beri Flamenko ile beslenmiş bir müzisyenim. Beni Flamenko’ya neyin çektiğini tarif edebilmem o kadar kolay olmayacaktır ama ne çalarsam çalayım Flamenko tınladı bende. Bir gitarist olarak farklı tarzlarda pek çok müzik çaldım, hala da çalıyorum. Ama Flamenko tuşesi ya da tınısı diyelim, elime, içime öyle işledi ki, yıllardır her çaldığım şey bir yerde mutlaka o müziğin tınılarını barındırıyor. Flamenkocu olarak etiketlenmek elinizdeki görüntünün sadece bir parçası, oysa fotoğrafın tamamında bir müzisyen ve gitar sanatçısı olan ben duruyor.”
Gitar notaları kitaba dönüşüyor
“Nefes Nefese”deki tüm şarkıların gitar notalarını hazırladığını söyleyen Doruk Okuyucu, çok yakında bir kitap olarak yayınlayacağının müjdesini de veriyor: “Bu kitap sadece akademik bir çalışma olarak değil, Türkçede çok kısıtılı sayıda olan kaynağa bir katkı olsun diye de yapılacak.”
İki şarkıda Didem Ezgi Kurt ve Özgür Çiftçi’nin sesleriyle eşlik ettiği albümde, perküsyonlarda Kerem Kırca, bas gitarda İlhan Deniz Beydili, trompette Mehmet Ali Açıksöz, kontrbasta Volkan Topakoğlu, tablada Gürkan Özkan ve kemanda Müge Çakarlı yer alırken, Başak Erdem Atasoy ve Cenk Atasoy kemanları, Jülide Alpergin çellosu, Öykü Koçoğlu da viyolasıyla yaylı dörtlüde eşlik ediyorlar.
Mikslerini Akın Erdem Kadiz’in, mastering’ini ise Sertaç Kakı’nın üstlendiği “Nefes Nefese”, Akın Erdem Kadiz ve Mert Kasap tarafından Erekli Tunç Stüdyoları’nda kaydedildi.
“Nefes Nefese”yi sanatçının Apple Music, Spotify ve Deezer sayfalarında dinleyebilir ve indirebilir, D&R, Dost ve Mephisto kitabevlerinden de CD olarak satın alabilirsiniz.
Nefes Nefese / Doruk Okuyucu
01- Prolog - 0:59
02- Nefes Nefese (Buleria) - 3:57
03- Yapma (Tangos) - 5:12
04- Kül Tadı (Seguiriya) - 4:58
05- Bir Varmış Bir Yokmuş (Buleria) - 4:02
06- Irmak Gibi (Solea) - 4:32
07- Karnaval (Colombiana) - 3:59
08- Çıkmaz Sokak (Taranta) - 5:58
09- Dönüşüm (Zapateado) - 5:07
10- Kalp Ağrısı - 3:04
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