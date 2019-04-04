4.04.2019
Dumbo
Sirkin sahibi Max Medici (Danny DeVito), eski yıldız Holt Farrier (Colin Farrell) ve çocukları Milly (Nico Parker) ve Joe’yu (Finley Hobbins), çok büyük kulakları yüzünden sirkte alay konusu olan yavru bir filin bakımı için işe alır.
Ancak, Dumbo’nun uçabildiğini farketmeleriyle, yeni ve büyük eğlence merkezi Dreamland için hayvanları toplayan girişimci V.A. Vandevere’nin (Michael Keaton) ilgisini çeken sirk, muhteşem bir dönüşüm yaşar.
Dumbo, büyüleyici sirk sanatçısı Colette Marchant (Eva Green) ile yeni maceralara doğru kanatlanır, ta ki Holts, Dreamland’in bu parlak görüntüsünün altında karanlık sırlar yattığını öğrenene dek.
Dumbo’nun yönetmeni Tim Burton (Alis Harikalar Diyarında, Charlie’nin Çikolata Fabrikası), senaristi Ehren Kruger (Ofelya, Korku Evi), yapımcıları Justin Springer (TRON Efsanesi), Kruger, Katterli Frauenfelder (Miss Peregrine’nin Çocukları, Big Eyes) ve Derek Frey (Miss Peregrine’nin Çocukları, Frankenweenie).
23 Ekim 1941’de vizyona giren Walt Disney’in klasik animasyonu “Dumbo,” en iyi müzikal dalında Oscar® ödülü ve “Baby Mine” ile en iyi original şarkı Oscar® adaylığı almıştı.
Dumbo, 5 Nisan’da sinemalarda gösterime giriyor.
Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Ehren Kruger
Oyuncular: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins, Nico Parker
Yapımcılar: Justin Springer, Ehren Kruger, Katterli Frauenfelder, Derek Frey
İdari Yapımcı: Nigel Gostelow
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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