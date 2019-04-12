12.04.2019
Dünyanın Sınırında : Fransız sinemasının ilk Vietnam filmi!
Teknik ustalığı ile dikkatleri üzerine çeken yönetmen Guillaume Nicloux, Dünyanın Sınırında filminin prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yaptı.
Yönetmen Guillaume Nicloux ve filmin başrol oyuncusu Gaspard Ulliel, Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılan gösterimin ardından izleyicinin sorularını yanıtladılar.
Neden Vietnam ve Çinhindi savaşı ile ilgili film çektiğini sorulması üzerine yönetmen Nicloux: “Vietnam – Çinhindi benim için, çocuklarım için çok eskide kalmış bir hikâye. O zamanlarda yaşananlar bizim için hayal gibi. İnsanlar daha çok Vietnam savaşını biliyorlar tabii ki. Özellikle Amerika’nın katılımıyla çok daha fazla bahsedilen bir savaş. Savaşın Çinhindi tarafı Fransız askerlerin katılmış olmasına rağmen daha az bilinen, daha az bahsedilen tarafı. O yüzden çok bilinmiyor.” dedi.
Dünyanın Sınırında, yönetmen Nicloux’un Gérard Depardieu ile çalıştığı üçüncü film.
Yönetmen bununla ilgili, “Depardieu ile dördüncü filmi de bitirdik. Kendisi çok büyük bir geçmişi olan bir oyuncu, çok sayıda sinema filmi var. Sinema yapmak istemiyorum deyip sinemasız yapamayan bir oyuncu. Buna rağmen dördüncü işbirliğini de yaptık” dedi.
Gaspard Ulliel ise filme hazırlanırken savaş psikolojisine nasıl girdiğini şöyle anlattı: “Guillaume ile çalışmak farklı bir deneyim. Özellikle film öncesinde çok fazla şey paylaşmak istemiyor. Hazırlıksız yakalanmayı, şaşırmayı, her şeyi çekim sırasında yaşamamızı istiyor. Sahneyi çekmeye gittiğimiz yeri, o gün o anda keşfedip, ilerisinde ne olacağını günbegün öğrendiğimiz bir çekim oldu.”
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