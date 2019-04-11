11.04.2019
Durgun Nehir : Kişisel bir yolculuk hikâyesi
Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşen gösterimin ardından yönetmen Frantzis ve filmin oyuncularından Katia Goulioni izleyiciden gelen soruları yanıtladı.
Filmdeki siyah-beyaz çelişkisini bir yana bırakırsak çokça yer verilen "mavi" nin anlamı neydi? Mesela mavi renkli haç bir şeyi mi simgeliyor?
Angelos Frantzis: Aslında sembol kullanmadık. Haçtaki mavi Rus mavisi diye geçiyor. Sonuçta etrafımızı saran maddeler de mavi değil mi? Su, gökyüzü ve Anna'nın giydiği koyu mavi palto gibi... Bir "renk kodu" belirlemiştik ve o da maviydi.
Katia Goulioni: Mavi bence farklı şekilde görmenin ve düşünmemin simgesi. Okyanusta, gökyüzünde... Mavi orada ama ona dokunamıyoruz. Tonu koyu bile olsa, Anna'nın paltosu gibi, ardını görebileceğiniz bir renk.
Yunan Yeni Dalgası'nda gördüğümüz küçük burjuvanın toplumsal düzende hayata tutunmasını konu olan bir filmden ziyade din-insan ilişkisine kısmi olarak da olsa dokunan bir filmle karşı karşıyayız. Filmdeki bu değişimin nedeni nedir?
Angelos Frantzis: Filmler ve yönetmenler çeşitlilik barındırır, bundan dolayı hepsi adına konuşamam. Ancak bu filmde ilhamın ve fikrin nereden geldiğini bilmiyorum. Bunu tam olarak kim bilebilir ki, fikirler ve ilhamlar bir anda ortaya çıkan şeyler. Buna mukabil, filmin geneline "açıklama ve anlaşılma" düşüncesi hakim. Film, bir nevi anlayamadığımıza verdiğimiz tepkilerden oluşuyor.
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