14.04.2019
Egy nap / Bir Gün
Cannes’da FIPRESCI Ödülü’nü alan film, 30’lu yaşlarındaki Anna’nın iş, evlilik ve ebeveynliğin insanı kendisine yabancılaştıran etkisini beyazperdeye taşıyor.
Filmin başrol oyuncusu Zsófia Szamosi, Cinemaximum City’s Nişantaşı'nda yapılan gösterimin ardından izleyicinin sorularını yanıtladı.
Yönetmenin çocuğu var mı? Bu motivasyonu nasıl yakaladığını merak ediyorum.
Evet var. Filmin yapım sürecinde benim henüz kendi çocuğum yoktu. Ama ilk anne rolüm değildi, onu da eklemek istiyorum. Ama bir sanatçı olarak alışılmadık durumlara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum.
Macaristan sosyalist deneyimi yaşamış bir ülke. Kadının çıkmazda olması bakımından her iki sisteme de oturan bir film olabilir miydi? Yoksa bugünün Macaristan’ın sorunu mu?
Sosyalist dönemde çocuktum. O döneme dair deneyimim yok. Fakat bugünkü Macaristan’a özgü olduğunu düşünüyorum. İki aydın aile üyesinin o kadar az kazanması ve hiçbir şekilde bu dengeden çıkamaması aslında bugünkü Macaristan’ın bir gerçeğidir. Aslında Avrupalı arkadaşlar bir hukukçu, bir dil öğretmeni niye ve nasıl para kazanamıyor diye kızıyor ama Orta Avrupa’nın bir gerçeği bu. Bir dil öğretmeni ve hukukçu da ay sonuna kadar zar zor aile bütçesini idare edebiliyor.
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