13.04.2019
El silencio de otros / Diğerlerinin Sessizliği
Haklarını Arjantin’de aramaya karar veren mağdurları ve “Arjantin Davası”nı ele alan belgesel El silencio de otros / Diğerlerinin Sessizliği / The Silence of Others'ın yönetmenleri Robert Bahar ve Almudena Carracedo, Pera Müzesi Oditoryumu’nda yapılan gösterimin ardından izleyicinin sorularını yanıtladı.
Çekimler için 6 yıl harcamışsınız. Bu süreç sizi nasıl etkiledi?
Almudena Carracedo: Zor bir süreçti. Duygunun iletilmesi gerekiyordu. Belgeselde yer alanlarla beraber biz de ağlıyorduk. Eğer biz duyguyu hissetmezsek size de yansıtamayız. Kolektif acının ve ağlamanın birlikte olmasına iyi gözle bakıyorum. Empati, şiirsellik ve güzellik yoluyla duyguları aktarmak etkileyici oluyor.
Robert Bahar: Film 6 yılda çekildi, 14 ayda kurgu yaptık. Prömiyerin İspanya dışında yapılmasını istedik çünkü filmin bir iç tartışma olarak kalmasını ve kenara atılmasını istemedik. Berlin’de prömiyer yaptık ve ödül de kazandık. Ardından, İspanya’da duyulunca orada da gösterime girmesini istedik. Film hem sol hem de sağ görüşlü gazetecilerinden ilgi gördü ve toplumda af ve unutma yasasının tartışılmasına vesile oldu. Goya Ödülü'nü aldık İspanya’da. Ödül töreninde izleyicilerin yüzde yetmişi alkışladı. Amacımız İspanya’da herkesin bu meseleden haberdar olmasıydı. Bunu kısmen başardık da: Film televizyonda da yayınlandı; bir milyondan fazla insan seyretti. Hatta İspanya başbakanı film ile ilgili twit attı.
Hiç baskı geldi mi filmi yapmamanız için?
Almudena Carracedo: Yaşananlar hakkında konuşmak yasak değildi. Sadece unutulmasını istiyorlardı. Berlin'de ödül aldığımızda hükümetten/medyadan tek bir tepki gelmedi. Susarak unutturmak istiyorlar.
Belgeselde yer alacak kişileri onca mağdurun arasından nasıl seçtiniz?
Robert Bahar: Film süregelen dava etrafında örüldü. Avukatlarla konuştuk ve bu mesele hakkında konuşmaktan çekinmeyen, davaya müdahil insanlarla görüştük. Franco'nun ilk yılları ya da '68 öğrenci hareketi gibi farklı dönemlerden, farklı hikâyeler olsun istedik.
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