Gaye Su, Güneş ve İpek ile değişim başlıyor!

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve müziğin birleştirici ruhundan ilham alarak değişime davet ettikleri “Değişim Müzikle Başlar” konserinin tüm geliri, bu iki örgütün şiddetsizlik çalışmalarına bağışlanacak.
3 kadın müzisyen ilk kez 3 Mayıs’ta!
Müziğin birleştirici ruhundan ilham alarak müzikseverleri şiddete karşı bir aradalığa davet eden “Değişim Müzikle Başlar” konser serisi, çalışmalarıyla sektörde değişim yaratmayı başarmış kadın müzisyenlerin başarılarına dikkat çekmeyi de amaçlıyor.
Geçen yıl, Ah Kosmos!, Kalben ve Kim Ki O’nun sahne alarak destek olduğu “Değişim Müzikle Başlar” konserinde bu yıl; geleneksel müziğin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını saykedelik sound’unda bir araya getiren Gaye Su Akyol, “Kahve”, “Ikaria” ve “Sonbahar” adlı teklileri ile alternatif sahnelerin özgün şarkıcı ve söz yazarlarından birine dönüşen Güneş Özgeç ve farklı geleneksel müzik türlerini house, minimal tekno ve drum&bass gibi elektronik müzik türleriyle harmanlayan Berlin çıkışlı DJ İpek İpekçioğlu, geceye özel performanslarıyla aynı sahnede ilk kez bir araya gelecekler.
|Gaye Su Akyol
Şiddetsiz bir dünya için
“Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya” hayaliyle 2014 yılında kurulan Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, şiddetsizlik hakkında eğitim ve atölyeler düzenlemekte, şiddetsiz direniş tarihi hakkında araştırma projeleri yürütmekte ve yazılı, görsel materyaller üreterek başvuru kaynakları oluşturmakta; “kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenme” mottosuyla 2014’te yola çıkan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ise, düzenlediği atölyeler ve eylemlerle cinsel şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.
|Güneş Özgeç
Tarih: 3 Mayıs 2019, Cuma
Saat: 21:30
Yer: Babylon
Merkez Mahallesi, Silahşör Caddesi & Birahane Sokak Tarihi Bomonti Bira Fabrikası No:1 Şişli/İstanbul
Biletler: Mobilet / Öğrenci - 40 TL, Tam 60 TL
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