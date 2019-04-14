14.04.2019
Gräns / Sınır
Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışan, Ali Abbasi’nin ikinci uzun metrajı Sınır‘ın gösteriminin ardından yönetmenin katılımıyla soru-cevap yapıldı.
Yönetmen Abbasi, filmdeki troll teması ve bunun bir metafor olarak kullanılıp kullanılmadığı üzerine şunları söyledi: "Troll kavramı İskandinav, Nordik mitolojiye ait bir kavram, trolller bebekleri kaçırıp kendi çocuklarıyla değiştirirler. Aldıkları çocukları bazen yerler. 2018 de troller çocuk kaçırsaydı ne yaparlardı sorusuna yanıt aradım. Senaryoyu geliştirirken biraz da gerçekle örtüşmesi için böyle yaptık, sonuçta Harry Potter çekmiyoruz. Troller hakkında Vikipedi’den fazla bir şey okumadım doğrusu. Böyle bir durumda ya Nors mitolojisini kitap kitap okursunuz ya da bir metafora dönüştürürsünüz; ben de öyle yaptım. Dışlanmış olmaları mı mesele, bilmiyorum doğrusu. Benim gibi Ali, Ahmet, Hasan’lardan yüzbinlerce var Avrupa’da, bulaşık yıkayarak yerleri siliyorlar. Ben aralarından bir şekilde sıyrıldım, film yapıyorum. Başka türlü de olabilirdi. Ama İran’da kalsaydım yerleri silmezdim. Ama Avrupa’da da işinin elinden alındığını düşünen bir çok Avrupalı alt ekonomik sınıftan insan var. Sonuçta bakış açısına bağlı."
Yönetmen, geçtiğimiz yıl En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmin makyaj çalışmasıyla ilgili olarak da "Oyuncuların yüzde 90 sahnesi plastik makyajla çekildi. Belki 50-60 sahnede ancak yüzlerinde bilgisayar müdahalesi vardır" dedi.
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