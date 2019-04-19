19.04.2019
Greta
Çantanın sahibi ise Greta’dır; klasik müzik aşığı ve acı dolu bir yalnızlık taşıyan, egzantrik, Fransız bir piyano öğretmeni.
Yakın bir zamanda annesini kaybetmiş olan Frances, dul Greta’ya kısa bir sürede yakınlaşır ve ikisi hızlı bir şekilde arkadaş olurlar.
Oscar® ödüllü yönetmen Neil Jordan’in bu gerilim filmi, Greta’nin başlangıçtaki annelik cazibesinin yok olmaya başlaması ve Frances’in, Greta’nin hayatının hiç de
söylediği gibi olmadığını fark etmesiyle birlikte, giderek daha rahatsız edici bir hal alır.
Chloë Grace Moretz ve Isabelle Huppert'e, Maika Monroe, Colm Feore, Stephen Rea eşlik ediyor.
Neil Jordan, Ray Wright ile birlikte senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de üstleniyor.
Yapımcılar; Sidney Kimmel, John Penotti, James Flynn, Lawrence Bender, Karen Richards iken, filmin distribütörlüğü ise Universal Pictures gerçekleştiriyor.
Greta, 19 Nisan'da gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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