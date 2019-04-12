12.04.2019
'Hellboy' 11 Yıl Sonra Geri Döndü!
2008 yılındaki son filmi Hellboy Golden Army’nin ardından Hellboy’un beyazperdedeki yeni macerası 11 Nisan’dan itibaren fantastik film tutkunlarıyla buluşuyor.
Başrolünde Stranger Things dizisinden tanıdığımız David Harbour’ın yer aldığı filmde, Hellboy, intikam ateşiyle yanıp tutuşan ve insanlığa savaş açan bir büyücüye karşı mücadele ediyor.
Her saniyesi heyecan ve aksiyon dolu filmde David Harbour’a Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Day Kim ve Penelope Mitchell eşlik ediyor.
Hellboy’un yönetmen koltuğunda ise The Descent ve Doomsday filmlerinden tanıdığımız Neil Marshall oturuyor.
Hellboy’un aksiyon dolu yeni macerası, Türkiye’de sadece Cinemaximum’da bulunan IMAX salonlarında benzersiz bir sinema deneyimine dönüşüyor.
Bugüne dek yaratılmış gerçeğe en yakın üç boyutlu sinema teknolojisini sunan IMAX, özel dijital ses sistemi ile birleşerek seyirciye adeta filmin içindeymiş hissi yaşatarak Hellboy’un macerasına ortak olmanızı sağlıyor.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
Cinemaximum, Hellboy için IMAX salonlarına özel, ‘Şanslı Koltuk’ kampanyası düzenliyor.
Kampanya çerçevesinde 12 Nisan-16 Nisan tarihleri arasında her gün 8 kişi Hellboy çizgi roman kazanma şansına sahip oluyor.
Çizgi romanın sahibi olmak için koltuğunuzda bulduğunuz “Tebrikler” yazılı kartı biletinizle birlikte gişeye götürmeniz yeterli oluyor.
Şanslı Koltuk kampanyası kapsamında hediye edilen Hellboy maceralarının isimleri ise şöyle: Geceyarısı Sirki, Yaşayan Ölüler Evi, Maskeler ve Canavarlar, Krampusnacht.
Cinemaximum IMAX lokasyonları:
İstanbul Akasya
Marmara Park
İstinyePark
Hilltown
İzmir Mavibahçe
Ankara Ankamall
Bursa Bursa Marka
Adana Adana M1
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