21.04.2019
'Hikâye Çin'de Geçiyor' İstanbul Modern Sinema'da!
Seçkideki filmler Çin kültürünü ve Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımını da yansıtıyor.
Programda yer alan bazı filmler arasında modern Çin sinemasının en önemli yönetmenlerinden Jia Zhang-ke’nin, Cannes’da yarışan ve Çin’in kapitalist dönüşümünü gangster dünyasında geçen bir aşk trajedisi üzerinden anlatan filmi Kül En Saf Beyazdır (Jiang Hu Er Nü, 2018), Japonya’nın Mançurya işgali sırasında Çinli bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alan Kış Üstüne Kış (Dong Qu Dong You Lai, 2019), Bai Xue’nin 16 yaşındaki bir genç kızın büyüme öyküsünü anlattığı Kavşak (Guo Chun Tian, 2018), Hong Konglu yönetmen Dante Lam’in ilkini Mekong’da çektiği ve gişede büyük başarı yakaladığı aksiyon savaş filmi projesini Ortadoğu’ya taşıdığı Kızıldeniz Operasyonu (Hong Hai Xing Dong, 2018) ve yazarlığıyla da bilinen yönetmen Hu Bo’nun ilk ve tek filmi olma özelliğine sahip, Çin’in kuzeyinde hayatları çıkmaza girmiş karakterlerin kesişen hayatlarından 24 saati anlatan Öylece Oturan Bir Fil (Da Xiang Xi Di Er Zuo, 2018) yer alıyor.
25 Nisan - 5 Mayıs 2019
Filmler hakkında detaylı bilgi için..
1 yorum:
Pera Müzesinde de gösterimler var Çin Sinemasından. O da bu hafta oldu ve haftaya da devam ediyor sanırım.
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