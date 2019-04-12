12.04.2019
Joy : Nijeryalı seks işçilerinin hikayesi
Fiziksel ve cinsel şiddet içeren çok sert sahneleriyle dikkat çeken film, göçmen seks işçilerinin içine düştüğü acımasız sömürü dünyasını beyazperdeye yansıtıyor.
Yönetmen Sudabeh Mortezai, Beyoğlu Sineması’nda yapılan gösterimin ardından izleyicinin sorularını cevapladı.
Filminizde şiddeti doğrudan göstermediniz. İşlediğiniz konu itibariyle girdiğiniz çevre çok zor. Nasıl bir araştırma süreci geçirdiniz?
Planlama sürecinde de bu işi böyle yapmak istediğimi biliyordum: Kadınları nesneleştirmek istemedim, onları o şekilde göstermek istemedim. Tecavüz sırasında, şiddete uğradıkları sırada... Pek çok film iyi niyetle yaklaşıyor bu tür konuları perdeye aktarırken, fakat kadınları sergilemiş oluyor, onları birer nesne haline getiriyor. Ben bunu yapmak istemedim. Araştırma süreci ise zor başladı ancak onların arasına girerek güvenlerini kazanmaya başladım. Avusturya'daki Nijeryalı çevrelerde başladım önce, ardından İtalya'daki kadınlarla devam ettim. İtalya, Nijerya’dan seks işçisi olması için getirilen kadınların ilk vardığı noktalardan birisi. Daha sonra Nijerya'nın güneyinde, seks işçisi olmak ve Avrupa’ya gitmek için toplandıkları yere gittim.
Film Nijerya’da da gösterildi mi, orada nasıl bir tepkiyle karşılandı?
Film henüz Nijerya’da gösterilmedi. Nijerya’da sinemada göstermek de o kadar kolay bir şey değil, çünkü pek fazla sinema yok. Sadece Lagos’da bir sinemada göstermek de filmin amacına uygun olur mu benim açımdan, bilmiyorum. Kadınların geldiği bölgelerde gösterilmesini isterdim, ancak böyle bir imkân yok. Ama şöyle bir şey oldu, filmi Netflix satın aldı. Filmi satın almaya karar veren yetkili de Nijeryalı bir kadın. O da filmi Nijerya’da göstermek, prömiyer yapmak istiyor.
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