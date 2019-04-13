Köprüde Buluşmalar’da ödüller sahiplerini buldu!

Köprüde Buluşmalar atölyelerinde yapılan uluslararası sunumların ardından ödül ve fon desteği alan proje ve filmler, 12 Nisan Cuma akşamı Fransız Sarayı ev sahipliğinde yapılan resepsiyonda açıklandı.
Türkiye ve komşu ülkeler Gürcistan, İran, Lübnan, Mısır, Romanya, Ukrayna, Yunanistan’dan toplam 20 film projesi ve post-prodüksiyonuna devam eden Türkiye’den 6 uzun metraj, 2 belgesel filmin sunumları Cezayir ve Soho House Istanbul’da yapıldı.
Köprüde Buluşmalar atölyelerine seçilen projelerin yönetmen ve yapımcıları 130 uluslararası sinema profesyoneliyle yaptıkları yaklaşık 350 toplantıda ortak yapımlarının ilk adımlarını attılar.
|Zeynep Ekmekçi, Zeynep Dadak, Pınar Bağcı
Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri yapımcı Oana Giurgiu (Libra Film), ARTE France Cinema CEO’su Remi Burah, Films Boutique Satın Alım ve Ortak Yapım Sorumlusu Gabor Greiner, Berlinale Ortak Yapım Marketi eş yöneticisi Martina Bleis, senaryo danışmanı ve yazar Nicos Panayotopoulos proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.
Köprüde Buluşmalar ödül resepsiyonu İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’ün ve Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter konuşmalarıyla başladı.
Film Geliştirme Atölyesi ve Komşular Platformu Ödülleri Açıklandı
Uyku Kampı projesinin yönetmeni Zeynep Dadak ile yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı 30.000 TL değerindeki Köprüde Buluşmalar Ödülü’nü Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’den aldı.
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8000 Avro CNC Ödülü; Commedia projesinin yönetmeni Myriam El Hajj ve yapımcısı Myriam Sassine’e Fransa Başkonsolosu Bertrand Buchwalter tarafından verildi.
Melodika Ses Ödülü, Selda projesinin yönetmeni Amber İşbilen’e Melodika kurucularından Taylan Oğuz tarafından verildi.
Bu yıl ilk kez verilen Dell Precision Ödülü Uzun İnce Yol projesinin yönetmeni Banu Sıvacı ve yapımcısı Zeynep Koray’a DELL Türkiye Pazarlama Müdür Belit Funda tarafından verildi.
Cenaze projesinin yönetmeni Orçun Behram ve yapımcısı Müge Özen’e GeniusPark Görsel Efekt Ödülü’nü yapımcı Sema Duran’dan aldı.
Uyku Kampı adlı projenin yönetmeni Zeynep Dadak ve yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı’ya, 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü senaryo danışmanı ve yazar Nicos Panayotopoulos tarafından verildi.
Bu yıl ilk kez verilen Seyap Ödülü, Güneş projesinin yönetmeni Nejla Demirci ve yapımcısı Mesut Ulutaş’a yapımcı Yamaç Okur tarafından verildi.
Transilvania Pitch Stop Ödülü yapımcı Oana Giurgiu tarafından Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile projesinin yapımcısı Engin Palabıyık ve yönetmeni Ali Ercivan’a verildi.
Komşular Platformu’na özel verilen Postbıyık Ses Prodüksiyon Ödülü, Postbıyık kurucuları Yalın Özgencil ve Sertaç Toksöz tarafından Carnaval projesinin yönetmeni Mohamed Siam ve yapımcısı Guillaume de Seille’e verildi.
|Pelin Esmer, Eren Erdem, Arda Aktaş, Dilde Mahalli
Work in Progress Ödülleri
Bu yıl atölyeye Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımı devam eden sekiz film katıldı.
Work in Progress jürisi Totem Film’in kurucu ortağı Agatha Valentin, Venice Days’in yöneticisi Giorgo Gosetti, The Film Kitchen’ın idari direktörü Ineke Kanters atölyedeki Türkiye’den 5 filmi Soho House sinemada yapılan gösterimler ve filmlerin ekipleri ile yapılan görüşmelerin ardından değerlendirdiler.
Atölye jürisi tarafından filmlerin yapımcılarına 30.000 TL Anadolu Efes Ödülü, dağıtım garantisi imkanı sağlayan Başka Sinema Ödülü, bu yıl üçüncü defa verilen renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü, ve Paz Dijital İletişim Ödülü ödülleri takdim edildi.
30.0000 TL Anadolu Efes Ödülü Kraliçe Lear filminin yönetmeni Pelin Esmer ve yapımcısı Dilde Mahalli’ye Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş tarafından verildi.
Filmin renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Color Up Ödülü Miss Holokost Survivor filminin yönetmeni Eytan İpeker ve yapımcısı Yoel Meranda’ya colorist Burak Turan tarafından verildi.
Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü Kraliçe Lear filminin yönetmeni Pelin Esmer ve yapımcısı Dilde Mahalli’ye Daire Creative’in eş kurucuları Eren Erdem ve Arda Aktaş tarafından takdim edildi.
Kazanan filme dağıtım garantisi, dağıtımcı payı almadan gösterim imkanı ve dağıtım sırasında tanıtım desteği veren Başka Sinema Ödülü’nü Dirlik Düzenlik filminin yönetmeni Nesimi Yetik ve yapımcısı Betül Esener’e Başka Sinema Koordinatörü Cenan Tüzel sundu.
Paz Dijital İletişim Ödülü’nü KRALİÇE LEAR filminin yönetmeni Pelin Esmer ve yapımcısı Dilde Mahalli’ye Strateji ve Dijital İletişim Yöneticisi Simge Tezel’den aldı.
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