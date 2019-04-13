13.04.2019
L'Enkas / Yolluk : Hapisten sonra hayat
Filmin oyuncusu Sandor Funtek'in katıldığı gösterimin ardından oyuncu, izleyiciden gelen soruları cevapladı.
Filme nasıl hazırlandınız?
Yapması zor bir filmdi çünkü çok küçük bir bütçesi olduğu için birçok problemimiz oldu ve çekim süremiz kısıtlıydı. Sarah’nın ilk düşüncesi aslında hapishane deneyimi üzerine bir belgesel yapmakmış. Hapishaneyi yaşadıktan sonra dışarıdaki hayata geri dönmenin ve eski bir mahkûm olarak iş bulmanın ne kadar zor olacağını düşünmüş. İnsanlar hapishaneye suç işlemekten zevk aldıkları için tekrar girmiyorlar, dışarıda yaşamak ve mücadele etmek zor olduğu için giriyorlar. Dışarıdaki hayat içerideki hayattan zor olabiliyor.
Bunun aslında bir belgesel olmasının düşünüldüğünü söylediniz. Filmden önce karakterinizin yaşadıklarına benzeyen deneyimleri olan insanlarla herhangi bir çalışma yaptınız mı?
Bir bakıma o karakter bana çok yakın. Beni de annem tek başına büyüttü. Paraya çok sıkışıktık. Film, tabii ki otobiyografik değil. Hazırlık sürecim aslında kendi geçmişimdi. Konuşmalarımız sonrası yönetmenimiz Sarah benim hayatım hakkında bir nebze fikir sahibi olmuştu.
Film Fransa’da gösterime çıkacak mı?
Film 15 Eylül’de Fransa’da ve Çin’de gösterime çıkacak, bir ihtimal Amerika’da da. Venedik Film Festivali’ne gidip bir dağıtımcı bulma şansımız oldu. Bu filmin bütçesi 500,000 avroydu. Fransa’da bu kadar düşük bütçeyle çekilen film yoktur.
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